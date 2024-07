Basilicata, due vigili del fuoco morti in un incendio: stavano salvando una famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia è avvenuta a Nova Siri, in provincia di Matera, dove due vigli del fuoco sono morti nel tentativo di salvare una famiglia all'interno di un'abitazione completamente avvolta dalle fiamme a causa di un incendio divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 17 luglio e che alle 20 risulta ancora in atto in contrada Cocciuolo.

Cosa è successo

Entrambi i vigili del fuoco erano originari di Matera ed entrambi di 45 anni: sul posto si trovano due squadre di pompieri del distaccamento di Policoro. Una volta arrivati sul posto, i due sono prontamente intervenuti per salvare una famiglia dalle fiamme che stava avvolgendo la loro abitazione: in questa casa, tra l'altro, vive una persona allettata. Entrambi, mentre si sono incamminati verso l'abitazione, sono precipitati in un dirupo con le fiamme che li avvolgevano completamente. Sul posto si trovano anche i Carabinieri e il pm della Procura di Matera.

Oltre all'abitazione avvolta dalle fiamme, brucia anche una grossa area di macchia mediterranea e vegetazione. Nella zona si trovano diverse abitazioni, per lo più villette immerse nel verde. Vista la criticità degli eventi è stato richiesto l'intervento di un Canadair che lancia l'acqua per spegnere le fiamme più velocemente e impedire che possano creare nuovi problemi alle abitazioni dell'area.

Le parole di Mattarella

" Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile del Fuoco Coordinatore Nicola Lasalata e del Vigile del Fuoco Esperto Giuseppe Martino ": sono queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio rivolto al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli. " In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio ".

Le parole di Giorgia Meloni

" Profondo dolore per la tragica scomparsa di due vigili del fuoco avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri (Matera). Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco ": è questo il messaggio di cordoglio pubblicato su X dal premier, Giorgia Meloni.

Il cordoglio del mondo politico

" Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera ", ha dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. " Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale" ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando "il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità ".

"Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di due Vigili del Fuoco, impegnati questo pomeriggio nelle operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera. In attesa che vengano accertate le dinamiche del tragico incidente porgo ai loro cari le mie più sentite condoglianze ": lo ha scritto su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

" Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera.

Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze", ha dichiarato in una nota il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare,