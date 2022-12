Beccaria, preso il quinto latitante. Un evaso "tradito" da TikTok

È stato arrestato ieri sera, mercoledì 28 dicembre, il quinto latitante in fuga dal carcere "Beccaria" di Milano. Stando a quanto riporta Qn, si tratta di un 19enne italiano che, dopo una "trattativa" telefonica coi genitori, si è costituito presso gli uffici della Questura di Milano. Il quarto fuggitivo, invece, un diciasettenne marocchino, è stato "tradito" da un video pubblicato su TikTok. Ora mancano all'appello altri due evasi: un diciasettenne e un diciottenne.

Preso il quinto latitante

La notizia è stata diffusa attorno alle ore 22 di ieri, pochi minuti dopo che il giovane si è presentato in Questura affermando di essere uno dei sette evasi dal "Beccaria" il giorno di Natale. Il ragazzo è stato preso in consegna dalla Squadra Mobile e arrestato per evasione. Il giovane comparirà poi, in accordo con il pm di turno, in tribunale per la convalida nel giudizio per direttissima. A quanto apprende l'Ansa, Il 19enne è un italiano residente nella provincia di Como, accusato di maltrattamenti in famiglia, che già in passato era scappato da alcune comunità. È il più grande tra i componenti della banda.

Il quarto evaso tradito da TikTok

Il quarto fuggitivo, un diciassettenne marocchino, è stato catturato dai carabinieri martedì sera, mentre si trovava in piazza Marinai d'Italia, a Sesto San Giovanni. Il giovane si era mescolato a una comitiva di ragazzini intenti a registrare un video su TikTok. Incuriosito dalla folla - ricostruisce Qn - dev'essersi avvicinato al gruppetto. Poi, però, si è tradito pronunciando alcune frasi: " devo essere arrestato ", avrebbe detto. Un cittadino di Sesto avrebbe quindi allertato la centrale operativa dei militari dell'Arma per segnalare la presenza sospetta: " Potrebbe esserci una persona da arrestare ", ha riferito. Quattro pattuglie si sono immediatamente precipitate sul posto e hanno circondato la piazza. Alla vista dei militari, il giovane ha cercato di scappare ma è stato subito bloccato e identificato. Ai militari ha fornito un alias senza sapere, in realtà, che era stato già identificato col nome vero. Durante il tragitto verso la Caserma ha ammesso: " Sono tra i fuggitivi che cercate ".

"Problema di sovrannumero al Beccaria"