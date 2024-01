La "bellezza del mare" inonda le vetrine di Rinascente

È un'immersione totale "nel mare" quella che fino al 29 gennaio si potrà ammirare nelle vetrine di piazza Duomo di Rinascente che si sono riempite di grandi installazioni, con l'iconico palazzo vestito di blu che ha ricoperto l'intera facciata principale con un’animazione continua del mare e con il logo di MSC Crociere al centro. Un vero e proprio viaggio multisensoriale, una "domination experience" che farà respirare nel cuore di Milano quello che i tanti croceristi MSC vivono in ogni viaggio.

Il viaggio dei sensi

Leonardo Massa, Director di MSC Crociere ed Explora Journeys, ha parlato di questa scelta molto particolare ed emozionante: “ Siamo orgogliosi di approdare in Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign ‘In Viaggio verso la Bellezza’. Milano e la Lombardia rappresentano infatti un’area sempre più importante per le strategie di sviluppo di MSC Crociere. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo Temporary Store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti. Con questa iniziativa regaliamo a Milano e a chi si trova in piazza Duomo tutta l’emozione che solo il mare sa regalare ”.

Le installazioni

Nelle vetrine sono esposte installazioni che rappresentano i viaggi. Quelli delle emozioni ma anche quelli che grazie alle crociere si possono vivere in ogni momento dell'anno per poter visitare le destinazioni più belle del mondo. Ci sono mappamondi disegnati di varie dimensioni, metafora della grande varietà di mete raggiungibili, ma anche particolari che ricordano l'attenzione e il rispetto che tutti noi dobbiamo avere per l'ecosistema marino. L'opera rappresentata da un'elica sospesa e leggera è rivestita di seta bianca, simbolo della tutela dal rumore ridotto delle eliche sulle navi MSC.

Le varie installazioni dedicate nelle vetrine della Rinascente a Milano

L'acqua

L'elemento fondamentale, l'acqua del mare, è presente con tubi illuminati, gli stessi che nelle navi la trasformano e poi la restituiscono, grazie a moderni processi di osmosi inversa. Altre opere mostrano scenografie uniche e originali con le vetrine ricoperte da drappi rossi che simboleggiano l'intrattenimento, punto di forza delle navi da crociera MSC, così come la varietà di sapori e l’internazionalità dei piatti serviti a bordo della navi, con stoviglie bianche e azzurre sospese.

Il tutto ha i colori accesi del mare, la sua forza e la sua straordinaria capacità di donare serenità. Tutte le istallazioni, che proseguono il percorso iniziato con il Temporary Store e il lancio della brand campaign globale In viaggio verso la Bellezza, sono curati dall'agenzia Dentsu Creative.