Berton riapre con il dehor e Ceviche di barbabietola e branzino

Per chi proprio venerdì non potesse evitare l’uscita ad alto tasso glicemico, prosegue la caccia a una serata interessante con la quale digerire anche questo San Valentino. Con tutto il rispetto per gli appassionati della ricorrenza, in soccorso degli altri cade proprio a fagiolo la riapertura del «Ristorante Berton» in via Mike Bongiorno 13, la storica residenza con vista sui grattacieli di Porta Nuova.

Riaccensione di forni e fornelli dopo una chiusura dedicata al rinnovo degli spazi. «Sono molto felice di poter svelare il restyling del Ristorante, frutto di mesi di intenso lavoro – assicura chef Andrea Berton (nella foto) - Abbiamo progettato un ambiente che rispecchia la nostra filosofia di cucina: moderno, curato nei dettagli e in grado di far sentire chiunque a proprio agio». Tra le novità, il nuovo dehor pensato per «offrire un’esperienza conviviale all’aperto».

Disegnato dall’architetto Franco Driusso, ospiterà 14 nuovi coperti con un design che si propone di essere «essenziale ed elegante, in armonia con lo skyline contemporaneo» del nuovo quartiere che ha raccontato Milano nel mondo e del quale Berton si innamorò con lungimiranza quando era ancora un futuribile progetto. «Abbiamo voluto creare uno spazio che si integrasse perfettamente con il contesto urbano, utilizzando linee pulite e materiali pregiati - spiega Driusso - La tecnologia gioca un ruolo chiave, garantendo un microclima ideale, per il massimo comfort in qualsiasi stagione. In questo modo, l’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza».

Riapertura, dunque, per un San Valentino che a chef Berton ispira un menù dedicato di sette portate tra cui a incuriosire è il Ceviche di barbabietola rossa, rape bianche e branzino marinato alle erbe. A seguire Zucca, caviale Calvisius e salsa al vino bianco; Brodo di prosciutto crudo con tortelli di Grana Padano Riserva e verdure; Astice alla brace e carota al frutto della passione; Controfiletto di manzo, verza e cumino; Tacos al limone e vaniglia e a concludere arriverà Meringa croccante, arancia e chiodi di garofano.

E per chi avesse qualcosa in più da farsi perdonare, la serata si può arricchire con portate speciali come la Polenta morbida, burro al mais, fonduta di Grana Padano Riserva e tartufo nero. E anche per quest’anno è fatta.