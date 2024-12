Bit 2025, trend e nuove sfide del turismo globale che torna a crescere

Le feste di fine anno sono da sempre un test importante per il mondo dei viaggi e delle vacanze e l’Osservatorio della Borsa internazionale del turismo organizzata da Fiera Milano - che si terrà per la prima volta nel Polo espositivo di Rho dal 9 all’11 febbraio 2025 ha analizzato tendenze e dati per delineare il possibile scenario del prossimo anno sia sul fronte degli operatori turistici che su quello dei viaggiatori, presentati da Simona Greco, direttore manifestazioni Fiera Milano, Magda Antonioli vice presidente dell’European Travel Commission e Paolo Pizzocaro exhibitions director di Fiera Milano.

La prima indicazione importante riguarda il periodo delle feste con i dati di Astoi Confindustria Viaggi - partner di Bit 2025 - che confermano ilall’early booking: ilè statocone questo ha contribuito a unrispetto al 2023 con ildei pacchetti di circacon unadi. Tendenza positiva perché, see nel 2024 si registra un altro incremento del 2%, questo significa che viaggia il 21% della popolazione mondiale,e al(Fonte: Oxford Economics).

I più importanti Paesi che generano turismo sono Cina, Germania, Regno Unito, Usa, e rappresentano il 45% dei flussi, mentre tra i mercati emergenti spiccano Arabia Saudita, Brasile, Indonesia, Messico e Pakistan. Sul podio delle destinazioni si confermano Spagna, Francia e Usa mentre l’Italia si attesterà al sesto posto nel 2040. Scenario segnato però da una novità: le prime cinque destinazioni ridurranno la loro quota complessiva di turismo globale dal 30% al 20%, questo perché i viaggiatori ricercano le novità e le mete diventeranno più diversificate, le vacanze sempre più personalizzate, caratterizzate da esperienze e costruite “su misura” (Fonte: Oxford Economics).

Dalla meta-analisi effettuata dall’Osservatorio Bit emergono gli effetti moltiplicatori del turismo che coinvolgono settori produttivi, culturali e sociali, scambi di esperienze e “osmosi culturale”. I turisti privilegiano infatti cultura, tradizioni, e cucina che, insieme a benessere e vacanze attive e all’aria aperta, rappresentano oltre i due terzi della domanda globale (Fonte: Deloitte).

Per continuare a mantenere questa crescita sostenuta e sostenibile anche in futuro, rileva ancora l’Osservatorio, occorre prestare grande attenzione alla pressione crescente sulle destinazioni più iconiche perché, nonostante la diversificazione in atto, i flussi maggiori continueranno a concentrarsi su quattro macroregioni: Mediterraneo, Sud-Est Asiatico, Medio Oriente e Caraibi.

Sfide che possono essere affrontate utilizzando le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione che possono essere fattori decisivi nell’organizzazione e personalizzazione dei viaggi, con modalità più inclusive e ibride in grado contrastare il fenomeno dell’overtourism che affligge molte destinazioni.

Temi e sfide che vedono Bit 2025 in prima linea in base a concetti di analisi più qualitativi che statistici, con un concept espositivo in continua evoluzione a partire dalla novità della location in fieramilano-Rho: dove le aree Leisure, Italia e Mondo avranno un layout più lineare e una migliore fluidità di accesso soprattutto nella giornata aperta al pubblico dei viaggiatori domenica 9 febbraio.

Nell’area Italia è confermata la presenza delle Regioni ida Nord a Sud: dal Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, all’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, dall’Emilia-Romagna e Marche alla Sicilia. Tra le destinazioni estere ci saranno invece i grandi ritorni di Visit Usa, Cuba, Giappone, Repubblica Dominicana, Vietnam e di mete mediterranee come Algeria, Canarie, Egitto, Giordania, Tunisia a cui di aggiungono destinazioni emergenti come Centro America e Uruguay.

Operatori turistici sempre più in primo piano sul fronte dell’offerta con la presenza, tra gli altri, di Blu Hotels, BWH Hotel Group, Mangia’s Resorts And Clubs o The Social Hub nella ricettività o Gattinoni tra i Tour Operator. Tra gli operatori crocieristici spiccano MSC, Grimaldi e Giver mentre numerose sono le compagnie aeree come la giapponese Ana che collega Milano con Tokio, Eva Airways, ITA Airways, Singapore Airlines tra le compagnie aeree o Trenord fra gli operatori ferroviari.

Digitale e servizi innovativi acquistano sempre più importanza con la presenza di Blastness, Compass-HeyLight, Revolut, Titanka!. Di grande rilievo anche le partnership con associazioni e network tra le quali Astoi, Etoa – European Tour Operators Association Limited, Fto - Federazione italiana Turismo Organizzato, Federterme e Wtg – Welcome Travel Group.

Torma anche Thermalia by Federterme, il villaggio dedicato al turismo termale, medicale e del benessere che prevede molti eventi: incontri con istituzioni ed esperti, nuove proposte lifestyle, approfondimenti su nuove tecniche. Previsto anche un nuovo spazio dedicato all’hospitality. Da segnalare anche eventi ad alto potenziale social per ingaggiare i viaggiatori più giovani e la Gen Z.

Di assoluto interesse i convegni del palinsesto Bringing Innovation into Travel in cui si parlerà del ruolo della formazione continua, con un focus sul digitale e l’esperienza del cliente, anche in risposta alla crescente domanda di personale qualificato. Formazione che si lega al tema delle tecnologie di nuova generazione come l’Intelligenza Artificiale, con il suo impatto sulla personalizzazione del viaggio, l’ottimizzazione delle operazioni e il miglioramento dell’interazione con i clienti. In primo piano inoltre la sostenibilità, con la necessità di diffondere le buone pratiche, e il turismo delle emozioni che deriva dalla crescente consapevolezza dei viaggiatori.



A completare le proposte di approfondimento i macrotemi su aviation, luxury, travel risk management, per arrivare allo scouting di nuove destinazioni, ovvero il prodotto turistico del futuro.

Grande attenzione infine alle opportunità professionali con Bit4job, la giornata del recruiting che si terrà martedì 11 febbraio al pad. 11 che favorirà l’incontro tra studenti degli istituti di turismo, alberghieri e di filiere affini, e delle università e ITS post-diploma con corsi di studio dedicati al turismo con professionisti e aziende.

Bit 2025 si

terrà a fieramilano – Rho dal 9 all’11 febbraio 2025. Sarà aperta anche al pubblico dei viaggiatori domenica 9 febbraio e riservata agli operatori lunedì 10 e martedì 11 febbraio. Tutte le informazioni su bit.fieramilano.it e @bitmilano