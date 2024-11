Donne rapinate in metro e stazione: ladri sudamericani incastrati dai video

Ascolta ora 00:00 00:00

Una certa sinistra si ostina a parlare di percezione per provare a minimizzare e chiudere gli occhi, ma la realtà fornisce quotidiani episodi che a Milano continuano a sollevare il fattore insicurezza. In particolar modo nei confronti dei passeggeri del trasporto pubblico. Non a caso la polizia ha arrestato dei cittadini sudamericani per furto aggravato, di cui 5 in concorso, ai danni di donne in metropolitana e in stazione.

Mercoledì mattina, poco prima delle 12, gli agenti hanno arrestato un cileno di 39 anni sulle scale della fermata metropolitana Famagosta. L'uomo - dopo esser salito in viale Cermenate a bordo dell'autobus 95 - si è avvicinato a diversi passeggeri, si è coperto le mani con una sciarpa nera ed è sceso in viale Famagosta per poi dirigersi verso la fermata MM. A quel punto ha messo nel mirino due donne sulle scale: con estrema rapidità e sveltezza si è posizionato alle loro spalle e, mettendo la mano destra nella tasca sinistra del giubbotto della vittima, ha rubato un cellulare. Ma gli uomini in divisa avevano assistito a tutta la scena e lo hanno arrestato.

Poche ore più tardi alcuni poliziotti, impegnati nei paraggi della stazione Centrale, hanno notato dei movimenti sospetti. Tra uomini - che si tenevano in costante collegamento tra loro con telefonino e cuffiette - si stavano muovendo all'esterno dei dehors dei locali e degli hotel, mettendo gli occhi su turisti e clienti che stavano passando in zona. Un 46enne peruviano, entrato in un fast food della stazione, ha segnalato ai suoi due complici la presenza di una donna che - con tanto di valigie - stava pranzando con un'amica. Un ragazzo cubano di 23 anni lo ha aiutato a fare da palo, mentre un 36enne ha avuto il via libera per prendere la borsa che la vittima aveva messo sullo schienale della sedia e l'ha infilata così nel proprio zaino. Peccato però che i tre siano stati immediatamente fermati. Ed è emerso che hanno precedenti per furti aggravati commessi a Milano e Roma.

Giovedì ad avere la peggio sono stati un cubano di 36 anni e una peruviana 31enne, arrestati per furto aggravato in concorso. Gli agenti hanno notato che i due, nelle vicinanze della metro M2 Moscova, stavano adocchiando i clienti seduti fuori i locali della zona. La coppia si è diretta in zona Sarpi, è salita sul tram ed è tornata alla fermata MM2 Lanza, dove è scesa dirigendosi in corso Vittorio Emanuele. Una volta giunti in via Agnello, i due si sono focalizzati sull'esterno di un ristorante e hanno scelto l'obiettivo: un tavolo dove erano sedute tre donne.

L'uomo si è seduto quasi di fronte alle tre per assicurarsi una visuale chiara e avere tutto sotto controllo, mentre la 31enne - aiutandosi con il piede - è riuscita ad avvicinare unoe se n'è impossessata. L'ha passato al complice e hanno provato ad allontanarsi, convinti di aver incassato il bottino, ma i poliziotti li hanno bloccati e hanno sventato il colpo.