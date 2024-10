Botte, bastonate e vetrine infrante: Roma ostaggio dei latinos

Un momento della rissa

Una maxi-rissa che lasciava presagire una sorta di regolamento di conti: un banda di "latinos" ha messo a ferro e fuoco il VII Municipio dopo aver aggredito un gruppo di bengalesi. Ma dovranno essere le forze dell'ordine, intervenute a seguito delle molteplici segnalazioni da parte dei residenti attoniti e spaventati che hanno assistito alla scena, a fare definitivamente chiarezza su quanto avvenuto a Roma nelle scorse ore. A segnalare l'accaduto è stato sui social il Comitato di Quartiere Don Bosco - VII Municipio, non nascondendo il disappunto per l'episodio. Stando ad una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito dall'assalto ad un minimarket gestito da un cittadino bengalese ad opera di alcuni sudamericani. Questi ultimi se la sarebbero presi con l'attività commerciale, lanciando bottiglie contro la vetrina (dopo aver rovesciato la campana per la raccolta del vetro).

A dare manforte all'imprenditore aggredito sarebbero poi arrivati alcuni connazionali e a quel punto è nata una vera e propria colluttazione a suon di calci, pugni e bastonate. Qualcuno ha anche estratto un coltello, minacciando i rivali. Decine le chiamate al 112 mentre in strada il rumore dei vetri infranti e della vetrina dell'esercizio commerciale distrutta risuonava nel quartiere. Sul posto sono poi intervenute diverse volanti della polizia. Al loro arrivo in strada, fra il fuggi fuggi generale, sono state identificate sei persone: tre uomini e una donna originari del Perù e due cittadini del Bangladesh, bersaglio della banda di latinos in quella che sembrerebbe essere stata una vera e propria spedizione punitiva. Secondo quanto roportato dalla stampa locale i sudamericani sarebbero occupanti abusivi di alcuni appartamenti della zona, in via Stilicone.