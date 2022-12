Botti di Capodanno: allarme per la bomba "Kvara"

Dall’Emilia-Romagna lanciato un allarme per la notte di Capodanno. Sul mercato illegale dei botti sarebbe pronta ad essere immessa la bomba "Kvara", un ordigno che avrebbe un alto potenziale esplosivo. Il nome non è casuale ma segue la tendenza sportiva del momento. L’ordigno è "dedicato" a Kvaratskhelia, calciatore georgiano e nuovo idolo dei tifosi partenopei. "Nuovo nome per adeguarsi all’attualità, e con un potenziale distruttivo sempre più grande giacché può contenere sino a 500 grammi di miscuglio esplosivo" , hanno evidenziato in una nota i carabinieri.

In queste ultime ore che precedono il Capodanno in Campania continuano i sequestri di botti illegali. A Massa Lubrense i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento insieme a quelli della locale stazione hanno arrestato un 23enne, senza precedenti penali, per detenzione di materiale esplodente. Nel corso della perquisizione della casa del giovane, i militari hanno rinvenuto, e subito sequestrato, in un deposito 300 grammi di botti illegali. Posti sotto sequestro anche altri 3,8 kg di fuochi pirotecnici categorizzati ma detenuti senza il porto d’armi. Per evitare problemi i carabinieri hanno fatto intervenire il nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ha messo in sicurezza la zona prima di effettuare il sequestro.

Un 34enne incensurato è stato arrestato a Vico Equense. I carabinieri hanno perquisito il bar dell’uomo, rinvenendo 6,3 kg di materiale esplodente privo di qualsiasi categoria e 8 kg di materiale pirotecnico categorizzato detenuti illegalmente per la vendita. Anche in questo caso, vista l’alta pericolosità degli ordigni, prima di sequestrate tutto il materiale i militari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri artificieri di Napoli.

I consigli della polizia

"È Capodanno festeggiamo in sicurezza" . È questo l'invito degli artificieri della polizia che anche quest'anno, attraverso un video pubblicato sui canali social del Corpo, hanno diffuso consigli utili per festeggiare l’arrivo del nuovo anno senza correre rischi. Innanzitutto è necessario verificare se nel comune di residenza sia in atto un'ordinanza che ne vieta totalmente l'utilizzo.

Nel filmato si spiega che i botti vanno acquistati solo dai rivenditori autorizzati e devono esporre il marchio CE, garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali. Inoltre, devono essere usati all'aperto, lontano da oggetti potenzialmente infiammabili e possibilmente a distanza dai bambini.

Non va, inoltre, dimenticata la questione animali domestici. Questi ultimi sono sensibili alle luci e ai rumori causati dall'esplosione pirotecnica. Per questo è importante non lasciarli in luoghi esposti o in casa da soli. Se hanno paura è utile distrarli magari giocando con loro. In caso di assenza è necessario chiudere bene le finestre, nascondendo eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male. Infine bisogna assicurarsi che non ci siano possibilità di fuga.