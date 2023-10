Caivano, altro raid: colpi esplosi contro il campo rom

Tragedia sfiorata ieri sera, a Caivano, dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco contro un campo rom alla periferia Nord della città. I proiettili hanno colpito le mura di cinta dell'accampamento, in cui vivono decine di famiglie con bambini, e almeno due container. Sul terreno, all'ingresso del campo, sono stati ritrovati nove bossoli di una pistola calibro 9. Per fortuna, non risultano feriti né danni alle abitazioni.

Il raid contro il campo rom

Il raid si è consumato poco dopo le ore 22 di sabato 30 settembre. Bersaglio della stesa è stato il campo rom collocato lungo la strada provinciale Cinque Vie, non molto distante dal Parco Verde, dove di recente si sono tenute diverse operazioni ad "alto impatto" delle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti in zona a seguito di una segnalazione al 112 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto, i militari hanno accertato la presenza di due fori nel muro di cinta che delimita l'accampamento, tre in un container occupato da una famiglia e un altro nelle pareti di un'abitazione in quel momento vuota.

Ritrovati nove bossoli a terra

Nel corso del sopralluogo, all'ingresso del campo, i carabinieri hanno trovato nove bossoli di una pistola calibro 9. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per individuare i responsabili del raid e comprendere la matrice dell'azione violenta. Nonostante il grande spavento, le persone che si trovavano all'interno del modulo abitativo colpito da tre proiettili, tra cui anche un bambino, stanno bene.

Il blitz

Proprio ieri a Caivano, e in particolare al Parco Verde, c'è stata una nuova operazione ad "alto impatto". Gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante il blitz sono state identificate 220 persone, controllati 120 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo ed uno a sequestro amministrativo, e contestate dieci violazioni del codice della strada.