Calci e sassate contro l'auto dei carabinieri: arrestato 32enne straniero

In evidente stato di alterazione, si è scagliato contro un'auto dei carabinieri, prendendola a calci e a sassate. È successo a Colorina, in provincia di Sondrio, sul tratto della Statale dello Stelvio. Grande lo sconcerto fra gli automobilisti, che hanno assistito impotenti alla scena. Alla fine l'esagitato, risultato essere uno straniero di 32 anni, è stato fermato e arrestato.

L'episodio choc

A riprendere la scena in un video, pubblicato poi dal canale social Welcome to Favelas, è stato un automobilista. L'episodio, secondo le informazioni riportate, si è verificato di mattina presto, intorno alle 6.30, sulla Statale 38 dello Stelvio. Stando alla ricostruzione, una pattuglia della sezione Radiomobile di Sondrio aveva notato un'auto ferma in strada per un probabile guasto al motore che poteva provocare dei possibili rallentamenti alla circolazione.

Pensando ci fosse bisogno di aiuto, i militari hanno accostato, chiedendo quale fosse il problema, ed è stato a quel punto che il 32enne, piuttosto agitato, ha cominciato a inveire contro di loro, scagliandosi addirittura contro la gazzella. Prima i calci, poi addirittura il lancio di pietre, raccolte dai vicini binari della ferrovia.

Dopo aver provocato visibili ammaccature alla carrozzeria e aver guastato i dispositivi di segnalazione d'emergenza, l'esagitato ha tentato la fuga, scavalcando un guardrail. Durante la corsa, il soggetto ha raccolto e lanciato altri sassi, pensando così di rallentare i carabinieri al suo inseguimento.

L'arresto

La fuga del 32enne è terminata con la sua cattura. Alla fine gli uomini dell'Arma sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Dopo l'identificazione, il soggetto è risultato essere uno straniero originario dell'Est Europa, residente fuori provincia. Accusato di danneggiato aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato rinchiuso dietro le sbarre del carcere di Sondrio, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Negli ultimi tempi, ha fatto sapere Il Giorno, si stanno ripetendo gli episodi di lancio di sassi nei confronti di vetture in transito.