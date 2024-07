"Camilla sta bene ed è tornata a casa". Ritrovata la 14enne scomparsa a Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Ottime notizie quelle che giungono da Pianoro, in provincia di Bologna: Camilla Suozzi, la 14enne scomparsa dallo scorso 22 giugno, ha infatti chiamato a casa e sta bene. Dopo molti giorni di angosciate ricerche, questa storia si è dunque conclusa con un lieto fine.

La scomparsa

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Camilla aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 22 giugno. Non avendola vista tornare a casa, i genitori della 14enne avevano subito dato l'allarme. Il papà della minorenne si era recato al commissariato della polizia locale di Pianoro per denunciare la scomparsa della figlia e da lì erano partite le ricerche.

A quanto pare Camilla era stata vista per l'ultima volta nella giornata di domenica 23 giugno. Alcuni testimoni avevano infatti riferito di averla notata aggirarsi nella zona universitaria di Bologna, in via de' Carracci, nei pressi della stazione. Da quel momento non si era più saputo nulla di lei.

In questi ultimi giorni i genitori hanno lanciato diversi appelli, fra cui uno in tv. " Era uscita senza cellulare e senza documenti. Sappiamo che aveva proposto ad alcuni amici di andare a Bologna, ma loro si sono rifiutati, così lei c’è andata lo stesso, da sola" , è quanto dichiarato dal padre della 14enne, come riportato da Repubblica.

Camilla è stata poi avvistata alla stazione di Rimini porta a Bellaria e si è parlato di un ragazzo. "Lei ci ha detto che aveva già conosciuto questo ragazzo in passato, ma non sappiamo se sia vero. Siamo in contatto sia con la squadra mobile di Bologna che con quella di Rimini, aspettiamo di capire se la intercettano alla stazione di Venezia per decidere come muoverci. Potrebbe anche far perdere ancora le sue tracce. Abbiamo paura che queste persone più grandi con cui viaggia si approfittino di lei", ha aggiunto l'uomo, rivelando che la ragazza si era già allontanata di casa in passato, anche se solo per poche ore.

Il ritrovamento

Oggi la notizia del ritrovamento. Camilla ha contattato i genitori, dopo ben una settimana di ricerche. " Mi ha chiamato da un numero privato. Mi ha detto che stava bene, che era con questo ragazzo più grande di lei e mi ha chiesto se poteva stare con lui. Ha detto che dopo essere arrivata a Venezia sarebbe tornata a casa, ma noi restiamo molto preoccupati. Camilla è una ragazza molto intelligente, ma non si rende conto di avere soltanto quattordici anni.

Adesso tutto quello che vogliamo è riportarla a casa sana e salva", ha dichiarato il padre.

Stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, la 14enne è tornata in territorio emiliano ed è stata raggiunta dagli agenti della Polfer.