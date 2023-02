Canossa invita in paese Putin e Zelensky: "Un incontro per trovare un accordo"

E se la guerra fra Russia ed Ucraina cessasse grazie ad un incontro fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky... a Canossa? Un'ipotesi gradita a tanti, anche se ad oggi appare poco probabile. Per non lasciare nulla di intentato però, c'è già chi ha lanciato ufficialmente la proposta. Si tratta dell'associazione Casa del Tibet di Votigno di Canossa, che qualche giorno fa ha pubblicato sul proprio sito internet e i propri canali social una lettera aperta indirizzata ai due leader, invitandoli a recarsi nella storica realtà comunale dell'Emilia per trattare la pace. A firmarla è stato il presidente della Casa del Tibet, Stefano Dallari, accompagnandola peraltro ad una petizione online lanciata sulla piattaforma change.org dall'eloquente titolo di "Progetto per un dialogo di pace tra Ucraina e Russia a Canossa" (che ha per il momento raccolto 39 adesioni).

E il fatto che l'iniziativa sia stata avviata proprio nel borgo "storico" della provincia di Reggio Emilia non è casuale, in quanto gli ideatori puntano evidentemente sulla suggestione del posto passato alla Storia (con la "s" maiuscola) nel Medioevo. Poco meno di un millennio fa, vi si celebrò infatti la riconciliazione fra il Sacro Romano Impero e il Papato, sotto la regia di Matilde di Canossa. L'espressione "andare a Canossa" è entrata nel vocabolario, anche se come perifrasi per indicare una sottomissione: in quell'occasione, fu infatti l'imperatore Enrico IV a sottomettersi a papa Gregorio VII, con il quale era entrato in contrasto. In questo caso, gli ideatori non propongono presumibilmente una resa unilaterale, quanto un dialogo fra Putin e Zelensky per indurli a trovare un compromesso volto all'immediata cessazione delle ostilità. Fantascienza? Chissà. Il sasso, per il momento, è però stato lanciato.

Un luogo simbolo di riconciliazione