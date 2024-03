Carabinieri salvano anziana dalle fiamme. Meloni: "Sono grata per il coraggio e l'eroismo dimostrati"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dei carabinieri eroi che nel corso della giornata di ieri, giovedì 14 marzo, hanno salvato la vita a una donna di 88 anni, rimasta intrappolata in un'abitazione in fiamme.

Le parole del premier

"Tra le fiamme per salvare una donna di 88 anni intrappolata in casa. Al Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Domenico Ferrara e al vice brigadiere Fabrizio Coco, che hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare quella altrui, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e l'eroismo dimostrati" , ha scritto sulla propria pagina Facebook Giorgia Meloni, riportando il caso che ha commosso il Paese.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato intorno all'una di notte di giovedì 14 marzo, a Cercola (Napoli). La vittima, una signora anziana di 88 anni, si trovava nella sua casa in via Leonardo Da Vinci quando è improvvisamente scoppiato un terribile incendio. Nella stessa abitazione si trovavano anche una donna e il figlio, riusciti a scappare, che hanno subito dato l'allarme. Il pensiero di tutti è andato all'anziana signora, allettata e incapace di muoversi e mettersi in salvo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine locali. Compreso che all'interno dell'edificio avviluppato dal rogo si trovava ancora qualcuno, i due carabinieri non hanno esitato un istante e si sono gettati in mezzo alle fiamme per salvare l'88enne.

L'atto di eroismo

Sono stati momenti durissimi e concitati. Il calore del fuoco e i fumi che rendevano l'aria irrespirabile hanno reso l'impresa ancora più ardua. Persino l'ingresso dell'abitazione era invaso dalle fiamme. Deciso a salvare la donna, il luogotenente Ferrara si è tolso il berretto e si è fatto inzuppare di acqua. Quindi, preso coraggio, ha affrontato il fuoco, è riuscito a entrare in casa e ha raggiunto la stanza della donna, che giaceva immobile nel letto in preda al terrore. Il militare ha preso la signora fra la braccia e l'ha portata via. Con lui il vice brigadiere Coco.

Poco dopo l'eroico salvataggio l'incendio è stato domato. Secondo gli inquirenti la causa del rogo potrebbe essere stato un corto circuito. L'anziana e le altre due persone che vivono nella casa (una donna di 37 anni e il figlio) sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, mentre il vice brigadiere è stato accompagnato per accertamenti alla clinica Villa Betania. L'uomo, infatti, aveva difficoltà a respirare.