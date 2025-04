Cathay Pacific, dal 30 marzo torna il volo giornaliero Malpensa-Hong Kong

Ascolta ora 00:00 00:00

Cathay Pacific festeggia i 15 anni della rotta Milano Malpensa-Hong Kong lanciata per la prima volta nel 2010 e annuncia il ritorno dei voli giornalieri a partire dal prossimo 30 marzo 2025, consolidando il suo impegno verso il mercato italiano e il rafforzamento del suo network. Non solo, la compagnia aerea amplierà l'orario estivo, che vedrà un'ulteriore crescita della sua rete europea. Nell'estate 2025, Cathay opererà fino a 96 voli settimanali di andata e ritorno da 12 città: questo include la ripresa dei voli diretti da Roma Fiumicino a partire dal 5 giugno 2025, con voli stagionali estivi trisettimanali in partenza ogni lunedì, giovedì e sabato operati con un aeromobile Airbus A350-900. Inoltre opererà anche una nuova rotta da Monaco e riprenderà i voli da Bruxelles. Quest'anno il vettore raggiungerà così un totale di 100 destinazioni a livello globale.

“Questo traguardo testimonia l'importanza di questa rotta nel nostro network. L'offerta di voli diretti giornalieri rafforza il nostro impegno verso l'Italia, che si collega alla vasta rete di destinazioni del Gruppo Cathay in Asia-Pacifico attraverso il nostro hub, Hong Kong”, ha detto Adrien Ng, regional director for Southern Europe.

“La partnership tra Hong Kong e l'Italia è forte e duratura, e i legami economici e commerciali radicati sono fioriti nel corso degli anni. Il ruolo vitale di Cathay Pacific nel rafforzare questi legami è ben riconosciuto”, ha aggiunto Shirley Yung, rappresentante speciale per gli Affari economici e commerciali di Hong Kong presso l'Unione europea sottolinenando che, proprio come Hong Kong, Cathay Pacific funge da ponte tra Oriente e Occidente, facilitando scambi significativi. “Accogliamo con favore il progetto di Cathay Pacific di aumentare la frequenza dei voli a un servizio giornaliero quest'estate, rafforzando ulteriormente i collegamenti tra Hong Kong e l'Italia. Con l'espansione della capacità operativa, un maggior numero di viaggiatori e di imprese beneficerà di una maggiore accessibilità e nuove opportunità.”

“Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Cathay Pacific il 15° anniversario del collegamento tra Milano Malpensa e Hong Kong, una rotta strategica che ha contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e l’Asia - ha sottolineato Luigi Battuello, chief Commercial officer di Sea Milan Airports -.

La decisione di ripristinare il servizio giornaliero a partire da marzo 2025 è una chiarae dellatra queste due importanti aree geografiche. Siamo costantemente impegnati nello sviluppo di Malpensa quale aeroporto di riferimento per il Nord Italia per i passeggeri e il cargo, supportando le compagnie aeree nel loro percorso di crescita”.