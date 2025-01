La cena finisce con una corsa in bagno: scena tragicomica a Verbania

Ascolta ora 00:00 00:00

Quelli di "Amici miei" son vivi e regnano assieme a noi. Notizia fantastica, nel senso della fantasia ispiratrice, arriva da Verbania, dove in via Mazzini al civico 19, all’interno del parco di Villa Olimpia, ha sede il ristorante sociale Gattabuia, un’insegna che è una garanzia.

Secondo i desideri dei titolari il luogo fa parte di un progetto di economia carceraria e si occupa della formazione e dell’inserimento professionale di chi ha avuto e ha problemi con la Giustizia ed è a rischio di marginalità sociale. E infatti, per onorare la festività di San Sebastiano, un gruppo di 35 clienti, sindaci, assessori vigili urbani, in pensione e in attività, dei vari comuni del Verbano-Cusio-Ossola e del Novarese, si è accomodato ai tavoli per una cena di grande convivio, risate, abbracci, festa sana fino al momento del secondo, carne e purè.

Addentato lo spezzatino, saporito davvero, qualcuno ha incominciato a sentire strani rantoli nel ventre, alcuni hanno abbandonato la sedia per raggiungere il bagno, altri hanno provato a chiedere informazioni ai camerieri, in lontananza, nel locale cucina, pare che si siano udite ghignate varie. Infine sono stati chiamati i carabinieri e gli uomini del Nas, giunti sul posto, hanno verificato la sanità del sito però scovando, sul davanzale di una finestra, due boccette semivuote di lassativo ultrastrong.

Ovviamente i responsabili del colpo sono stati trasferiti in gattabuia, dunque sono rimasti dove erano. Infine spiegato lo slogan pubblicitario, rivisto e scorretto, di un certo purgante dice: Guttalax, la goccia che fa traboccare il vaso. Seguire le avvertenze e le modalità d’uso, soprattutto al ristorante.