Choc a Roma, mega voragine di 10 metri inghiotte due auto

A Roma si torna a parlare dell'annoso problema delle buche e del dissesto stradale: nel corso di questa notte, infatti, un'enorme voragine si è aperta in via Sestio Menas, zona Quadraro, e due automobili posteggiate in strada sono rimaste coinvolte. Si tratta ormai di una situazione davvero preoccupante, che si ripropone troppo spesso. Una delle tante piaghe con cui la Capitale è costretta a fare i conti.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la mega voragine si è aperta nella notte fra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, intorno all'una. A un certo punto, come registrato anche da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, la strada di via Sestio Menas ha collassato, trascinando con sé due auto posteggiate, una Dacia e una Renault. Sarebbe andata meglio a un'altra vettura che si trovava nelle vicinanze della buca: il veicolo ha oscillato ma non è stato inghiottito. In un secondo momento chi di dovere ha provveduto alla sua rimozione e messa in sicurezza.

L'allarme è stato dato subito dopo l'apertura della voragine. A raggiungere la zona sono stati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale dei gruppi Tuscolano e Prenestino. La buca ha impressionato per le sue dimensioni: si parla, infatti, di 10 metri di larghezza e 13 metri di profondità. Non si sono fortunatamente registrati dei feriti, ma la misura, per i cittadini, è davvero colma.

A causa della gravità della situazione le autorità locali hanno provveduto a chiudere la strada per ragioni di sicurezza. Una volta rimosse tutte le auto, l'area è stata transennata, come si legge anche sul sito del Comune di Roma. " È stata disposta la chiusura da via Quinto Novio a via Sestio Menas. I veicoli provenienti da Piazza dei Tribuni hanno l'obbligo di svolta a sinistra per via Quinto Novio ", è quanto riportato sul portale online del Comune.

I precedenti

Si fa ormai fatica a elencare tutti i precedenti. Roma è tristemente famosa per le sue buche, che nel tempo non hanno provocato soltanto danni, ma anche feriti fra i cittadini. Basti però pensare che solo nella giornata di ieri, martedì 27 marzo, un'altra voragine si è formata al Trullo, in un cortile privato. In quel caso, soltanto la parte posteriore di una vettura è stata inghiottita.

Lo scorso 20 febbraio, invece, un'altra buca si è aperta in zona Torpignattara, in via Augusto Dulceri.

I commenti

Tanti i commenti sui social in relazione all'ultimo episodio. Si va dall'ironico all'amareggiato. " Mi vien da pensare che ormai a Roma giri pure il verme di Dune ", scrive un utente su Instagram. " Città ecologica. Parcheggi e scendi subito a prendere la Metro ", aggiunge un altro.

