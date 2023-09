Rissa choc a Venezia: il maxi scontro tra clienti e camerieri in piazza San Marco

Caos in piazza San Marco, a Venezia, dove è andata in scena una violenta rissa fra camerieri e clienti di un rinomato locale del salotto buono della città lagunare. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro dei social, lasciano a dir poco basiti, perché viene davvero difficile immaginare un putiferio del genere in un simile ambiente.

Cosa è successo

L'episodio si è verificato domenica scorsa al Gran Caffé Chioggia, un locale storico che si affaccia proprio sul Palazzo Ducale. Chi si trovava in piazza San Marco ha visto ad un tratto alcuni clienti venire alle mani con i camerieri in elegante divisa, e non deve aver creduto ai propri occhi. Lo scontro si è verificato proprio in mezzo ai tavolini esterni del locale, generando una certa confusione.

Si ignorano ancora le cause che possono aver provocato un simile trambusto. La Nuova Venezia, quotidiano del posto, riferisce che alla base dello scontro ci sarebbe stato il mancato rispetto della fila per il bagno. I quattro turisti, infatti, non avevano rispettato il loro turno, malgrado i richiami del personale del Gran Caffé Chioggia. In più avevano preteso di usare la toilette senza aver prima consumato qualcosa. Nei video virali si vedono le due fazioni darsele di santa ragione. C'è addirittura qualcuno che solleva una sedia, non si sa se per attaccare o difendersi. Molti fuggono per evitare di restare coinvolti nella rissa.

La reazioni

Chi è ha postato su Facebook uno dei filmati ha così commentato: " Bello vero vedere questo in Piazza San Marco? Grazie a tutti per come avete ridotto la più bella città del mondo ". Gli stessi veneziani, del resto, non hanno preso bene l'accaduto. Alcuni sono delusi dal comportamento dei camerieri, altri, invece, puntano il dito contro la mancanza di educazione di certi turisti.