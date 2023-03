Coltellate, bottigliate e spray urticante: due feriti a Milano

Non sono ancora chiari i contorni dell'aggressione che è avvenuta a Milano nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 marzo a Milano. Fatto sta che due giovani sono rimasti feriti, lunedì notte nel corso di un assalto violento che è avvenuto utilizzando coltelli, bottiglie di vetro e spray urticante. Stando alle prime informazioni disponibili, nessuno dei due si troverebbe in pericolo di vita.

Il tutto è accaduto poco dopo l'una della scorsa notte a Milano: per la precisione in via Odazio, nel quartiere Giambellino. I due ragazzi sono stati feriti nei pressi di un bar e un giardinetto. Secondo quanto viene riportato dal 118, si tratterebbe di un 24enne e un di 29enne, di origine straniera (quest'ultimo è anche stato preso a bottigliate), entrambi ricoverati in codice giallo: il primo è stato trasportato al Policlinico, con ferite da taglio a un braccio e a una spalla, mentre il secondo si trova al Fatebenefratelli, con una forte irritazione agli occhi e alle vie aeree a causa di sostanze al peperoncino. In un primo momento le loro condizioni erano apparse molto serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente, poi, per quanto la situazione dei due giovani debba ancora monitorata e verificata con la massima attenzione, il finale è stato meno peggiore del previsto. Sul caso, comunque, indagano le forze dell'ordine.

Le recenti aggressioni avvenute a Milano

Una scena da Pulp fiction e la cui dinamica ricorda terribilmente un altro episodio che era capitato qualche mese fa sempre nel capoluogo lombardo. In quella circostanza lo scenario fu piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano. Là un tunisino di 17 anni venne raggiunto alle spalle da un gruppo di extracomunitari e colpito, prima in piedi e poi a terra, con calci in testa. La vittima era stata prima oggetto di una rapina e poi, con un tira e molla di insulti e aggressioni con un gruppo di africani, del violento pestaggio da parte di uno straniero che lo ha inseguito e colpito a calci e con una bottiglia di birra. Il diciassettenne venne soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda, le lesioni per fortuna non furono gravi nemmeno in quell’occasione.

Resta il fatto che gli episodi di violenza a Milano sono sempre più in aumento, con l'apice che era stato raggiunto giusto la scorsa settimana, quando almeno sei persone sono state aggredite con un coltello in strada tra via Sammartini e viale Brianza, sempre in zona stazione Centrale, a scopo di rapina. L'aggressione, in quel caso, venne compiuta in due fasi ben distinte.