Combattimenti clandestini fra minori. La denuncia della Lega: "Il Pd intervenga"

Veri e propri combattimenti clandestini fra minorenni, con tanto di scommesse. Sembra una storia tratta dal film "Fight Club", invece si sarebbero verificati nelle ultime settimane sul territorio comunale di Cesena. E il Pd che amministra la città romagnola, che sarebbe peraltro già al corrente dei fatti, cosa aspetta ad intervenire per fare luce sulla questione? Questa la "stoccata" della Lega ai dem, con il consigliere comunale Fabio Biguzzi che ha posto nelle scorse ore l'attenzione sul tema. Sulla base di quanto segnalato a Biguzzi da alcuni residenti, alcuni quartieri cittadini sarebbero teatro di veri e propri incontri di boxe clandestini fra adolescenti. E non si tratterebbe di regolamenti di conti fra baby gang, ma di incontri organizzati addirittura tramite le piattaforme social come se si trattasse di un vero e proprio campionato.

Di più: in certi casi, alcuni spettatori avrebbero poi diffuso su internet foto e brevi video di alcuni match. A corredo di queste sfide, un giro di scommesse clandestine: chi assisteva ai combattimenti aveva la possibilità di puntare una certa somma sul vincitore. A combattere fra loro sarebbero stati come detto giovanissimi, di età compresa fra i 13 i 16 anni. Voci che sarebbero a quanto sembra giunte anche al sindaco Pd Enzo Lattuca e alla sua giunta, allertati da un professore che insegna in un istituto scolastico della zona. Non sarebbero però stati presi provvedimenti concreti per chiarire definitivamente l'accaduto, perlomeno per adesso. Ed ecco la "frecciata" del Carroccio, che nel sollecitare un intervento ha posto l'accento su un certo immobilismo mostrato in questo frangente dal Partito Democratico.