La comicità irresistibile di Gianluca Impastato al Diaz 7

Appuntamento giovedì 9 novembre, dalle ore 20, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, con un ospite d’eccezione, direttamente dal palco di Colorado, sarà il protagonista di un evento memorabile per un appuntamento di irresistibile comicità: a esibirsi, per la quarta serata di FOOD & FUN, un ciclo di 6 eventi in programma fino alla metà di dicembre - con cena e spettacolo - grazie all’accordo sancito con lo storico Caffè Teatro di Samarate, Gianluca Impastato, un comico unico nel panorama italiano, affascinante e dotato di un raro talento.

Serata che avrà al centro ricordi e momenti da rivivere che il trascorrere del tempo ha lasciato indelebili, come i migliori personaggi che Gianluca Impastato ha realizzato negli ultimi 15 anni di Colorado su Italia 1. Da Il Fotomodello che già realizzava quando era in gruppo con i “Turbolenti” a Chicco D'Oliva, intenditore di vini in grado di degustare tramite orefizio nasale, fino a Mariello Prapapappo, l'investigatore dell'assurdo che in realtà è più assurdo lui di quello che racconta…

Un’occasione perfetta per trascorrere una serata coinvolgente e leggera unita a un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7 come le altre previste dal palinsesto di FOOD & FUN 2023 che vedranno la partecipazione di “Gigi Cifarelli Trio” a firma Blue Note Off, fino all’atteso Gospel Show, per entrare appieno nell’atmosfera natalizia. Tante occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere con entusiasmo e passione in una location che sorprende anche per la bellezza degli spazi in cui l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21 - saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria - ingresso vietato ai minori di 18 anni - ore 20 Cena & spettacolo (28 euro); ore 21 Spettacolo gratuito & consumazione facoltativa. Ci si può iscrivere sul sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.



UNA CARRIERA DA COMICO E NON SOLO

Gianluca Impastato nasce a Milano il 21 novembre del 1971 e fin da giovane si avvicina al mondo della comicità, nel 1998 fonda insieme a Gianluca Fubelli, Stefano Vogogna e Enzo Polidoro, il gruppo comico de I Turbolenti. Vincono il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a Paestum nel 2002. Dal 2003 partecipano alla trasmissione Colorado su Italia 1. Sempre a Colorado, Impastato si esibisce, senza i Turbolenti, interpretando l’enologo Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’uomo dei misteri. Gianluca ha preso parte anche a diverse pellicole cinematografiche come “I mostri oggi” nel 2009, “Bar Sport” nel 2011 ed “Eccezziunale veramente capitolo secondo”. Nel settembre del 2010 ha pubblicato il libro di Chicco D’Oliva “Che tracannata signori!”. Nel 2017 è confermato come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Balsi e rimane nella casa 36 giorni.

GLI APPUNTAMENTI DI FOOD & FUN IN PROGRAMMA

Giovedì 12 ottobre Rivivi gli anni 80 – Camerini, Canino e Panceri

Martedì 24 ottobre Blue Note Off – Matthew Lee

Giovedì 9 novembre Caffè Teatro – Gianluca Impastato

Martedì 28 novembre Blue Note Off – Gigi Cifarelli Trio

Giovedì 14 dicembre Gospel Show – Sherrita Duran e i suoi coristi