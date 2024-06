Il comune Pd chiede il pagamento per il Pride: scoppia la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano a quanto pare convinti di non dover corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento della parata dell'orgoglio omosessuale, dopo aver incontrato l'amministrazione di centrosinistra e i dirigenti comunali ed aver ricevuto rassicurazioni in tal senso. E invece, a quasi un anno dall'evento, hanno ricevuto una comunicazione nella quale l'ente intimava loro di provvedere al pagamento del tributo. Questa la polemica scoppiata nelle scorse ore a Chieti fra gli organizzatori dell'"Abruzzo Pride", l'amministrazione comunale Pd e gli uffici comunali. A sollevare la questione, stando a quel che riporta il sito web ChietiToday, sono stati i soggetti organizzatori della manifestazione: questi ultimi hanno fatto sapere di essere pronti a pagare quanto richiesto, ma non hanno risparmiato un duro attacco a chi amministra e agli uffici comunali.

"Siamo sconcertate: il Comune di Chieti tramite l'Ica ci intima al pagamento del tributo per suolo pubblico per il "Pride Park 2023" Tale sconcerto deriva dal fatto che, durante gli incontri pre-pride con l'amministratore e gli uffici dirigenti preposti, ci era stato più volte confermato che il patrocinio concesso sollevasse da questo tributo - hanno dichiarato - eppure esce ora fuori della presenza di un regolamento interno, mai comunicato prima, secondo il quale il patrocinio non include alcun tributo. Come abbiamo sempre fatto assolveremo a questo tributo, considerando che Ica ci ha comunicato che in caso di non pagamento agiranno con un fermo amministrativo. Questa é l'ennesima conferma che la parola di un amministratore e degli uffici dirigenti preposti non ha valore e che la nostra esperienza faccia da monito per le associazioni che da oggi in poi vorranno svolgere una manifestazione a Chieti".