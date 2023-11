Convocata in caserma la famiglia di Giulia Cecchettin. Cosa cercano i carabinieri

La sorella, il fratello e il padre di Giulia Cecchettin sono stati convocati per "una normale interlocuzione" nella caserma dei carabinieri a Vigonovo (Venezia), che dista pochi metri dalla casa della famiglia. Una convocazione che potrebbe rivelare nuovi sviluppi sulle ricerche della 22enne, scomparsa sabato scorso insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Dall'alba, la villetta dei Cecchettin è circondata dalle troupe di giornalisti. L'ansia dei familiari è salita per le continue segnalazioni, che giungono ormai da cinque province, dalla pianura alla montagna, di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma niente che abbia permesso di rintracciare i due ragazzi.

In mattinata è stata intercettata la zia, Elisa Camerotto. "Filippo non era contento che Giulia si laureasse domani perché temeva che si potesse allontanare da lui". La sorella di Giulia, Elena, delinea un'immagine di Filippo come di una persona "molto possessiva che giocava con lei ricattandola emotivamente per continuare a vederla. Lei era buona e cedeva - prosegue - perché sapeva che lui era tanto solo e calcava molto su questo fatto dicendo 'se te ne vai anche tu io non ho più nessuno'" . Elena aggiunge che Filippo "si mostrava felice solo quando era con lei" . La zia materna di Giulia ha voluto rivolgere proprio a lui un appello: "Io so che le volevi molto bene. Ora torna a casa, tutto si risolverà per il meglio" .

Ieri sera sui social è intervenuto anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin. "Non riesco ad immaginare di entrare in casa e non sentire più: 'Ciao papino'" . La bacheca Facebook di Gino è piena di appelli e messaggi di sostegno da parte degli amici.

Un vicino di casa dei Cecchettin ha detto di aver visto un'auto corrispondente alla Fiat Grande Punto nera di Filippo Turetta, ferma nel parcheggio a pochi metri dall'abitazione di Vigonovo, intorno alle 23 di sabato; poco dopo - in un orario compatibile tra i due paesi che distano 6 chilometri di distanza - a Fossò, nella 5/A Via della zona industriale, sono state trovate delle chiazze di sangue. Alle 23:30, la telecamera di un sistema di videosorveglianza ha ripreso la Punto di Turetta mentre passava in quella zona. I carabinieri hanno acquisito i filmati.

Intanto proseguono le ricerche nell'area della Riviera del Brenta. L'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato ieri l'argine del fiume tra i paesi di Strà, Vigonovo e Fossò. Le ricerche sono riprese stamattina all’alba. Filippo Turetta è un grande appassionato di montagna, per questo si cerca anche nei viottoli e nelle strade di accesso ai boschi. La Fiat Punto nera targata FA 015 YE risulta ancora in movimento.