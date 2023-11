"Lei urlava in auto", poi i 22enni sono spariti nel nulla. Il giallo degli ex fidanzati in Veneto

"Lui l'ha trattenuta in auto, lei ha urlato" . Con queste parole, Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchetin scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, esprime il senso di angoscia che pervade, in queste ore, le comunità di Padova e Venezia, dopo che i 22enni sono scomparsi la sera di sabato e il loro destino è avvolto da un alone di mistero. Entrambi i ragazzi erano studenti all’Università di Padova e hanno fatto perdere ogni loro traccia dopo che si erano visti per cenare insieme in un centro commerciale di Marghera, non distante dalla città lagunare. I due 22enni, oltre a condividere il percorso di studi, erano anche stati insieme per un certo periodo, ma la loro relazione si è conclusa ad agosto e, sulla base delle informazioni disponibili, a mettervi fine sarebbe stata Giulia, ma Filippo non avrebbe accettato di buon grado la cosa.

I loro telefoni risultano spenti e il padre di lei, Gino Cecchettin, ha formalmente sporto denuncia per scomparsa alla stazione dei carabinieri di Vigonovo (Venezia), comune in cui la ragazza risiede insieme alla sua famiglia. I coniugi Turetta si sono rivolti alla stazione dei carabinieri di Teolo, nel Padovano, per segnalare la sparizione di loro figlio Filippo.

Stando a quanto riferito da familiari e amici, i due 22enni, nonostante la fine della loro storia, erano rimasti in buoni rapporti e si sentivano occasionalmente. Secondo le prime ricostruzioni, Filippo si è recato a Vigonovo, nel tardo pomeriggio di sabato, per andare a prendere Giulia e portarla fuori a cena. Intorno alle 18, la ragazza è uscita di casa per salire a bordo della Fiat Punto nera dell’ex fidanzato e dopo aver lasciato casa sua, i due sono andati a Marghera e qui sono stati visti nel centro commerciale Nave De Vero, seduti ai tavolini del Mcdonald per consumare le loro ordinazioni. Alle 22.43, Giulia ha mandato un messaggio a sua sorella Elena, ma successivamente non avrebbe più risposto a nessuno. Elena ha dichiarato: "Io e mia sorella ci siamo scambiate messaggi tutta la sera, era serena come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie" . Intorno alle 23:15, stando a quanto riportato dallo zio della 22enne, un testimone avrebbe notato i due aver fatto rientro a Vigonovo e quando l'auto non era distante da casa di Giulia, gli ex fidanzati avrebbero litigato animatamente. Secondo il vicino di casa, Giulia sarebbe stata trattenuta in macchina e avrebbe anche urlato. Dopo la lite e le urla sentite dal testimone, Camerotto ha aggiunto: "Poi Filippo ha messo in moto l'auto e si è dileguato verso il cimitero, la strada che porta o verso Padova o verso il centro cittadino" . L’ultimo spostamento del ragazzo è stato localizzato grazie al suo telefono, prima che risultasse spento, nella località di Fossò, piccolo comune vicino a Venezia. Il 22enne si sarebbe trovato là intorno alle 23.30, ma da tale informazione non si può dedurre se l’ex fidanzata fosse insieme a lui.