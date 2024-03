"No al patriarcato". E i vandali censurano la mostra con teli e vernice rossa

Sono entrati all'interno di Palazzo Ducale, coprendo con un telo i quadri realizzati da Agostino Tassi, il pittore che violentò Artemisia Gentileschi. Dopodichè, utilizzando della vernice rossa, avrebbero volutamente sporcato sia il pavimento della sala che i pannelli informativi delle opere attualmente in esposizione, impedendo ai visitatori di vedere la mostra. Questa la protesta dai tratti surreali messa in atto nelle scorse ore a Genova, dagli attivisti del movimento "Bruciamo Tutto". A rivendicare il blitz sulla pagina Instagram del movimento (nato a quanto pare dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin) sarebbero stati gli stessi protagonisti. Per un'azione che, a loro dire, rappresenterebbe una protesta contro il patriarcato e la violenza di genere. "Abbiamo lasciato impronte rosse come il sangue di tutte quelle donne che, come Artemisia, sono state stuprate, uccise, oppresse dal sistema patriarcale - si legge in una nota del movimento - la spettacolarizzazione dello stupro non è denuncia. Siamo a Genova per svolgere un'azione di disobbedienza civile non violenta contro la cultura dello stupro" .

A seguito del raid, la mostra è stata temporaneamente sospesa: i visitatori presenti in quel momento sarebbero stati invitati ad uscire per dare modo di effettuare tutti i rilevi del caso e di verificare gli eventuali danni recati ai dipinti. Idem dicesi per gli utenti in coda, che non hanno avuto modo di poter vedere i quadri esposti. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e la polizia, con gli agenti che hanno trascinato via di peso gli attivisti per poi identificarli. "Non posso che condannare il gesto di cui si sono resi protagonisti questi ragazzi – le parole di Beppe Costa, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, riportate dal sito web GenovaToday – naturalmente non sono contrario all’espressione delle proprie opinioni, ma ritengo che vada fatto tenendo conto anche della libertà degli altri. E oggi c’erano moltissimi visitatori a cui è stato negato il diritto di vedere la mostra. Ringrazio polizia e carabinieri per l’intervento e per la celerità dei rilievi condotti".