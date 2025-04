Così le fragilità diventeranno vantaggio per le aziende

Si intitola «Saper guidare nelle difficoltà» l’incontro che si svolgerà lunedì 7 (ore 18.30) al Cam Garibaldi. E tratterà il tema della «fragilità come vantaggio competitivo per le aziende». Fra i relatori i Ceo di Pastiglie Leone e di Nestlè. A promuovere l’appuntamento, aperto al pubblico, la Fondazione Bullone insieme con Oxigenio. Si parlerà di fragilità (anche sistemiche), di come viverle all’interno delle organizzazioni: ogni crisi e ogni mancanza se affrontate con gli strumenti adeguati, rafforzano la capacità di progredire in contesti sempre più complessi. Dopo i saluti introduttivi dell’assessore al Welfare Lamberto Bertolé, interverranno Bill Niada, Presidente di Fondazione Bullone e Sara Baroni, Founder di Oxigenio e OfficinaStrategia, quindi Massimo Pozzetti, CEO di Pastiglie Leone e Vincenzo Summo, Head of Talent di Nestlé Italy & Malta.

Gli ospiti porteranno le loro testimonianze, esempi di come hanno affrontato e trasformato situazioni di crisi in strumenti di crescita. Stimolare una riflessione su come una gestione consapevole possa rafforzare la leadership. Ingresso gratuito con iscrizioni al link sul sito di Bullone.