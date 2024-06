Cuggiono, ragazzi bloccati su un isolotto nel Ticino. Intervengono i vigili del fuoco

Tanta paura per quattro vent'enni di Vanzago (Milano), rimasti bloccati su un isolotto del Ticino a causa delle forti correnti; i ragazzi sono fortunatamente riusciti a mantenere il sangue freddo e a chiamare i soccorsi, arrivati in breve tempo per trarli in salvo.

Cosa è successo

Il fatto si è verificato nel comune di Cuggiono, tra Milano e le provincia di Novara e Varese. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la comitiva era composta da quattro giovani, due ragazzi e due ragazzi. Considerato il bel tempo, questa mattina il gruppo aveva deciso di avventurarsi nel Ticino, facendo una piccola spedizione. Dopo essersi allontanati circa due chilometri dalla riva, avevano però incontrato delle enormi difficoltà per tornare indietro a causa delle fortissime correnti.

Fondamentale, in quei momenti di panico, la lucidità dei ragazzi, che hanno subito contattato le autorità competenti, spiegando la loro situazione. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, e in poco tempo le squadre del soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Milano, accompagnate dagli uomini del Distaccamento volontario di Inveruno, sono entrate in azione.

Il salvataggio

I vigili del fuoco si sono avvalsi di un particolare gommone rafting per raggiungere i ragazzi e riportarli a riva, malgrado la furia delle correnti. I giovani avevano trovato rifugio su un isolotto. Malgrado il grosso spavento, sono risultati essere tutti fortunatamente illesi.

Il caso del Natisone

L'episodio riporta subito a un altro caso molto simile, che però non ha ancora avuto il medesimo esito positivo. Nel corso della giornata di ieri, venerdì 31 maggio, tre ragazzi sono andati dispersi nel fiume Natisone, in Friuli.

I giovani, rimasti bloccati su un isolotto a causa delle condizioni meteo, erano riusciti a lanciare l'allarme, ma i soccorsi non sono stati in grado di trovarli e le ricerche proseguono ancora oggi.

Al momento sappiamo solo che è stata ritrovata la borsa di una delle due ragazze, e un cellulare, ma dei tre giovani, inghiottiti dalle correnti del fiume, ancora nessuna traccia.