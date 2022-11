Il cugino di Saman intercettato in carcere: "Ecco come l'abbiamo uccisa"

" Io la immobilizzavo per le gambe mentre Danish e l'altro cugino la soffocavano ". È la frase choc che Ijaz, uno dei due cugini di Saman rinviati a processo per il presunto omicidio, avrebbe rivolto a Danish, lo zio della 18enne pachistana considerato dagli inquirenti " l'esecutore materiale del delitto ", nel corso di una conversazione intercorsa tra i due indagati in carcere. L'indiscrezione, spifferata da "radiocarcere", è stata rilanciata sulle pagine del Corriere della Sera nell'articolo a firma di Alessandro Fulloni.

I dettagli sulla morte di Saman

Una frase sibillina: " Non ho detto tutto ". E poi un'altra, invece, che sembra fugare ogni dubbio di sorta sulle modalità violente del delitto. Ijaz non sa di essere intercettato e quindi vuota il sacco: " Parlerò, giuro su Allah, parlerò: da nove mesi sono disonorato ", confida a Danish Hasnain. Lo zio di Saman replica così: " Prima avevo paura della prigione in Pakistan ", ma adesso che è detenuto nel carcere di Reggio " in quache modo gli è passata ", scrive il giornalista del Corriere. Poi il 33enne ammette di " non aver detto tutto ". Ijaz, che sembra provato dalla detenzione - fu catturato dalle autorità francesi lo scorso 21 maggio, mentre si trovava a bordo di un Flixbus diretto da Parigi a Barcellona - rivela che " si suiciderà " qualora non riuscisse più a sentire sua madre.

L'autopsia sui resti umani ritrovati a Novellara