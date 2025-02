Cuneo, professore a processo per aver morso un alunno: un video lo incastra

Ascolta ora 00:00 00:00

Un’animata discussione davanti alla porta di classe, il rifiuto di concedere all’alunno il permesso di andare in bagno, lo scontro fisico e poi il morso. La vicenda risale al febbraio del 2023, avvenuta all’Itis Arimondi-Eula di Racconigi, in provincia di Cuneo: dopo essere stato destituito dall’istituto superiore, il professore al centro della vicenda è stato denunciato per lesioni aggravate e in tribunale ha provato a difendersi parlando di “reazione quasi inconsapevole di autodifesa”.

Il professore ha precisato di non aver mai voluto fare del male al giovane, né tantomeno costringerlo con modi violenti a tornare a posto o a uscire. “In ogni caso sono molto dispiaciuto per quanto accaduto” il mea culpa dell’uomo. Agli atti c’è anche un video girato con il cellulare da un altro studente che confermerebbe la versione della persona offesa. Il docente non insegna più a Racconigi, ma in un’altra scuola del cuneese. La conclusione del processo nei suoi confronti è attesa per il 22 maggio.

La denuncia nei confronti del prof era stata presentata dal preside della scuola superiore, mentre i genitori del ragazzo non hanno sporto querela. Secondo quanto ricostruito dai diretti interessati, il ragazzo che ha subito il morso avrebbe chiesto il permesso di andare in bagno dopo pochi minuti di lezione.

Il docente avrebbe però negato l’uscita, spiegando che “nessuno sarebbe uscito dalla classe” anche se in precedenza due compagni avevano ottenuto l’autorizzazione. Secondo lo studente, l’insegnante avrebbe afferrato un braccio con entrambe le mani. A quel punto il tentativo di uscire, prima di essere bloccato e morso.