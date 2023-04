Dai cinghiali ai lupi: cosa succede a due passi da Roma

I cinghiali in città e nei quartieri bene di Roma ormai non fanno più notizia dato il problema atavico con cui hanno a che fare i cittadini ma i lupi alle porte della Capitale non sono di certo un evento così frequente, semmai preoccupante: è diventato virale sui social il video che mostra tre esemplari aggirarsi presumibilmente nell'area di Fiano Romano a due passi da una strada dove passano numerose auto.

Lo stupore della gente

" Guardali, ecco che vanno dai cinghiali lì sopra ", esclama l'autore del video o un suo collega. Il prato è enorme, i tre lupi alla vista degli uomini scappano rincorrendosi e andando a caccia di selvaggina. La denuncia è stata immediata, oltre al tam tam mediatico, per capire da cacciatori ed esperti questo fenomeno. Alcuni indicano l'area della Tiberina nei pressi di Castelnuovo di Porto ma non è detto che la zona indicata sia davvero questa. Nel frattempo, come scrive il Corriere, i vigili urbani di Flaminia e Tiberina non hanno parlato di avvistamenti recenti ma anche loro hanno fatto riferimento al video diventato virale.

"Un grave problema"

Chi ha dichiarato al quotidiano che sull'area della Tiberina i lupi ci sono eccome è il cacciatore ed esperto della fauna selvatica, Giacomo Cretti, che lavora per il canale tv di Sky "Caccia e Pesca". Se è vero che del video in particolare sa ancora pochi dettagli, pochi giorni prima durante la notte una foto ha scattato un maschio di lupo in giro sull'Aurelia ad appena mille metri dal Raccordo Anulare. " Il problema è grave ma non è una novità, non mi meraviglia che i lupi siano intorno a Roma ", ha sottolineato.

I precedenti

Purtroppo, però, sebbene non frequente l'evento non è per nulla nuovo perché nel 2022, in piena estate e a pochi chilometri dalla Capitale a Labaro e Prima Porta ne erano stati avvistati alcuni oltre alle decine che scorazzano liberi nelle campagne di Formello, Sacrofano e il Parco di Vejo. Alcuni biologi ambientali hanno stimato in circa 200 i lupi che fanno parte della specie avvistata alle porte di Roma. L'Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, ha calcolato che nel nostro Paese siano presenti almeno " tra i 3.300 e i 3.600 lupi", in pratica ne avremmo uno ogni 88,5 chilometri quadrati ma la distanza si dimezza a 44 chilometri quadrati " se si considerano soltanto gli areali dove la specie è effettivamente presente, cioè le Alpi e gli Appennini" .