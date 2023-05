I collettivi del Michelangiolo danneggiano la scuola: "Denunce e guai non ci avete mai"

Lo scorso febbraio, i collettivi studenteschi del Liceo Michelangiolo di Firenze (e non solo) posero l'accento sui tafferugli avvenuti davanti alla scuola, lamentando di esser stati aggrediti da alcuni esponenti di Azione Studentesca. Ma nei prossimi giorni saranno gli studenti di sinistra a dover rispondere agli inquirenti, a causa della denuncia presentata nelle scorse ore dalla preside del medesimo istituto. Il motivo? L'occupazione che gli stessi collettivi promossero lo scorso dicembre. O meglio, gli effetti secondari causati dalla stessa, visto che secondo la dirigente scolastica avrebbe procurato danni economici non da poco al liceo a causa del comportamento sconsiderato di alcuni dei partecipanti. E sono quindi arrivati tre avvisi di garanzia e di convocazione dalla polizia giudiziaria a carico di alunni ed alunne. A rendere noto l'accaduto sono stati i rappresentanti di sinistra degli studenti, per quello che si prefigura però alla stregua di un "autogol".

I danni causati alla scuola dall'occupazione dei collettivi

L'accaduto riporta l'attenzione sulla scuola del capoluogo della Toscana, già salita agli onori della cronaca per un episodio antecedente a quello dello scorso inverno. Stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, la preside si sarebbe rivolta alla Digos, sporgendo denuncia: la donna ha messo gli investigatori al corrente dello stato in cui versava l'istituto al termine della suddetta occupazione, fra sporcizia diffusa ed oggetti a quanto sembra danneggiati. La dirigente non contestava quindi l'occupazione, ma aveva chiesto conto ad una delegazione degli studenti dei motivi che avrebbero indotto qualcuno a rovinare gli arredi scolastici e a distruggere i computer presenti all'interno dell'edificio. E dopo aver ricevuto risposte vaghe, avrebbe deciso di formalizzare la denuncia nei confronti dei tre "delegati". Un atto che i collettivi di sinistra non hanno accolto bene, pur confermando i danni causati alla scuola dall'occupazione.

La giustificazione surreale del collettivo