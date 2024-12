De Montel, "Le Experience" delle terme a Milano

Una delle piscine termali all'interno di De Montel – Terme Milano, che aprirà il 1° aprile. Da oggi è possibile acquistare voucher in anteprima sul sito della struttura

Ancora alla ricerca di un regalo speciale per Natale o per un compleanno particolare? Da oggi, 17 dicembre, grazie alla messa on line del sito è possibile prenotare o regalare un voucher in anteprima per vivere un’esperienza alla scoperta di De Montel – Terme Milano, il più grande parco termale urbano d’Italia che aprirà il primo aprile 2025.

La magia dell'acqua

De Montel – Terme Milano, sarà un luogo di totale relax dove l'acqua termale è estratta direttamente in loco, grazie alla riapertura del pozzo artesiano termale in pressione che raggiunge i 396 metri di profondità, la cui acqua oligominerale è adatta per uso balneoterapico, certificata dalle massime autorità e denominata: "San Siro", riconosciuta con proprietà terapeutiche per la balneoterapia nel trattamento delle affezioni dermatologiche.

Esperienze sensoriali uniche

Un luogo magico dove tra piscine e saune, la natura incontra il relax, un angolo di paradiso nel cuore della città dove il calore e il benessere si fondono per creare esperienze sensoriali uniche. Un viaggio di totale relax e rigenerazione di mente e corpo, con trattamenti che combinano tradizione, esperienza e innovazione.

La "connessione" con le Terme di Saturnia

De Montel – Terme Milano rappresenta un’interessante connessione concettuale con Terme di Saturnia. Si tratta di due realtà uniche che fanno parte del gruppo Terme & SPA Italia. Le due strutture, nonostante la distanza geografica, condividono una missione comune: offrire un'esperienza di benessere e rigenerazione termale che si adatta al contesto in cui operano.

Le Terme di Saturnia hanno la loro sorgente naturale millenaria con acque dalle eccezionali proprietà terapeutiche. Un luogo di rigenerazione profonda, dove il contatto con la natura e il potere dell'acqua si fondono per purificare e riequilibrare corpo e mente.

Questa stessa visione viene portata da De Montel - Terme Milano nel cuore della città, trasformando l'idea del benessere in un'interpretazione contemporana. Così mentre Saturnia invita a immergersi in un contesto naturale e storico, De Montel rappresenta una versione urbana di questa filosofia, concepita per rispondere alle esigenze della vita moderna.

Benessere a 360°

Una giornata passata a De Montel-Terme Milano è un'esperienza unica di Benessere a 360°, fatta di trattamenti rigeneranti e ambienti studiati per il massimo comfort. Piscine, vasche, zone vapore e hammam che regalano una pausa per staccare dallo stress quotidiano e godersi un viaggio unico nel benessere più totale.

Inoltre l’expertise e il know-how della pluripremiata SPA di Terme di Saturnia sono disponibili anche al di fuori del resort. I trattamenti firmati Terme di Saturnia Method rappresenteranno un elemento chiave di continuità tra le due realtà del gruppo e garantiranno agli ospiti di De Montel protocolli SPA d’autore.

Piscine e vasche

Questo paradiso di benessere inizia da la Piscina della Sorgente a 34°, una una piscina all'aperto al centro della struttura delle Terme formata da due vasche simmetriche in cui si trovano delle comode chaises longue. Qui il corpo viene avvolto da getti idromassaggio ad aria e ad acqua, che rilassano i muscoli e stimolano la circolazione, alleviano le tensioni e migliorano l’umore stimolando la produzione di endorfine.

C'è poi la Vasca della Pioggia anche questa a 34°, dove gli ospiti sono coccolati da una pioggia benefica che cade leggera dal soffitto, creando una sensazione di pace profonda. Il suono delicato dell’acqua e il profumo della natura, immersi in un'atmosfera unica, conducono al massimo del relax, al respiro ampio e alla pace interiore.

La Vasca Velo d’Acqua (34°) che offre un massaggio naturale intenso e localizzato, da vivere da soli o in compagnia, dove l’acqua si trasforma in una lama sottile che scivola sul viso e sul dorso, sciogliendo le tensioni accumulate. Stimola la circolazione, agevola il rilassamento.

La Vasca della Leggerezza (Temperatura 34°) - è una vera e propria oasi per gli arti e la schiena, con idromassaggi studiati per stimolare il sistema linfatico e circolatorio. Qui, il benessere è potenziato dalla possibilità di alternare il calore della vasca con il fresco delle Vasche del Freddo.

Le vasche "Fredde"

C'è poi la zona delle Vasche del Freddo e le docce svedesi che hanno una temperatura di 22°. Piccole vasche circolari di reazione, poste vicino alle saune e studiate per riequilibrare la temperatura del corpo e tonificarlo. Una breve immersione riattiva il corpo con una sferzata di energia tonificante, detossinante e ossigenante.

La Vasca del Refrigerio (Temperatura 22°) - è la piscina perfetta per nuotare liberamente, per rinfrescarsi e defaticare. Il movimento in acqua, è cosa nota, mette in moto tutti i muscoli e riduce il carico osteo-articolare favorendo il recupero motorio, migliorando la circolazione sanguigna, il metabolismo e l’umore.

La vasca zero-gravity

Chiamata la Vasca della Sospensione ad una temperatura di 38° offre agli ospiti un'esperienza indimenticabile grazie all'effetto: "zero-gravity". Questo consente di galleggiare in acqua ipersalina ad alta densità, con impianto subacqueo di musica rilassante. Aiuta inoltre ad alleggerire la pressione sui muscoli e sullo scheletro, a recuperare dopo gli sforzi fisici e a depurare la pelle, alleviando la mente dallo stress.

Ancora la Piscina dell’Eclisse (Temperatura 34°) - è un'infinity pool esterna riscaldata, sul prato, con una vista suggestiva e un percorso completo di idromassaggi che vanno dalla pianta dei piedi all’intera colonna vertebrale. Ideale per rigenerarsi totalmente.

Le Saune

Luoghi di intensa purificazione e rilassamento le saune di De Montel-Terme Milano, sono un'esperienza indimenticabile a cominciare da la Sauna dei Rituali (Temperatura 80-90°|Umidità 10-20%) - per chi desidera godere di un benessere intenso con i tradizionali getti di vapore. È un luogo di grande atmosfera: ampia e panoramica, ha un’immensa vetrata che dà sulla corte interna, sedute comode e profonde, luci, musica, una grande stufa e fuori le docce di reazione. Migliora la respirazione e la circolazione sanguigna ed è perfetta per i rituali Aufguss.

La Sauna dei Cristalli con una Temperatura tra i 60-90° e Umidità 0% - all’interno di un cubo di vetro con il pavimento riscaldato con una stufa da sauna, offre un’esperienza salina antinfiammatoria che purifica e riequilibra l’organismo. Ci si può infatti sdraiare o sedere nel sale libero. L’azione combinata del calore e del sale aiuta a eliminare le tossine e a liberare in profondità anche l’apparato respiratorio.

Per chi ama le emozioni forti e mettere alla prova sè stesso, l'esperienza giusta è l'immersione nella tradizionale Banja Russa (Temperatura 80-90°|Umidità 10-20%) - una sauna nata in climi gelidi e tempi antichi, estremamente energizzante, stimolante e detossinante e che combina calore intenso, vapore e massaggi con tradizionali venik (rametti di betulla), per stimolare il corpo e la mente.

I Bagni di Vapore

Per chi invece preferisce il vapore può rilassarsi nel Bagno di Vapore e l’Hammam (Temperatura 40-45°|Umidità 98%), entrambe esperienze purificanti e rilassanti che favoriscono la sudorazione e la depurazione dell’organismo, l’eliminazione delle tossine e delle impurità, l’idratazione. A ciò si aggiunge l’effetto rilassante che agisce anche migliorando la qualità del sonno.

C'è poi il Tepidarium Salino (Temperatura 45°), con il suo pavimento ricoperto di sale, prepara il corpo a un relax profondo e stimola il sistema immunitario e funge da preparazione alla successiva immersione nella vasca ipersalina.

Gli effetti benefici per l’organismo di questa experience di haloterapia vanno dalla purificazione, esfoliazione e idratazione a una potente azione antibatterica, antinfiammatoria, decongestionante e drenante. Riequilibrante e antistress.