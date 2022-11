"Decine di coltellate". Cosa rivela l'autopsia sulle vittime del killer di Prati

Decine di coltellate su varie parti del corpo, tra cui collo, schiena e testa. È quanto emerge dall'autopsia delle tre donne uccise da Giandavide De Pau, già ribattezzato dalla stampa come il "killer di Prati" (Roma). A quanto trapelato sinora, l'esito degli accertamenti autoptici avrebbe evidenziato un quadro di "violenza esagerata". L'uomo, in carcere con l'accusa di triplice omicidio, ha ripreso gli omicidi col proprio smartphone.

I video dell'orrore

L'autista dell'ex boss Michele Senese avrebbe filmato la brutale e letale aggressione ai danni di Li Yan Rong (55 anni) e Yang Yun Xia (45 anni), le due donne di nazionalità cinese uccise lo scorso giovedì in via Riboty, nel quartiere Prati di Roma. I video, uno della durata di 14 e l'altro di 42 minuti, sono stati ritrovati dagli investigatori capitolini, coordinati dalla Procura di Roma, nel corso di una perquisizione a casa di De Pau: erano memorizzati nel suo cellulare. Secondo il giudice che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 51enne, i filmati " documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l'omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali ed aver preteso di rimanere solo con le due donne, mandando via altri clienti ".

Il "giallo" dell'arma del delitto