Sesso, droga e alcol: il killer di Prati al pub dopo la mattanza

" Sono viva per miracolo ". Jessica, una escort cubana di 30 anni, è sopravvissuta alla mattanza. Stando a quanto si legge su Repubblica, avrebbe incontrato il "killer delle prostitute" - così com'è stato ribattezzato dalla stampa Giandavide De Pau - in un pub di Via Milazzo. Lo stesso locale in cui l'assassino ha consumato fiumi di droga e alcol prima e dopo i tre omicidi. La sua auto è stata ritrovata, incidentata e con numerose ammaccature sul telaio, in un deposito della Capitale. Per questo motivo ora inquirenti ipotizzano che, durante la fuga, l'uomo abbia potuto contare sulla complicità di un conoscente.

I passi del killer prima e dopo i delitti

Tutto ha inizio e finisce in via Milazzo, zona Prati, un quartiere altolocato della Capitale. La notte prima di accanirsi contro le due prostitute cinesi e la 65enne colombiana, De Pau si è intrattenuto con un'altra escort, Jessica. Insieme hanno consumato droga salvo poi decidere di appartarsi in un B&b vicino alla stazione ferroviaria Termini. Una struttura gestita da loschi figuri, persone invischiate con la malavita romana: quella che l'ex autista di Michele Senese conosce molto bene. Proprio in quel contesto, il killer avrebbe cercato "appoggi". Lo conferma il fatto che la sua vettura, una Toyota Iq incidentata, è stata individuata dagli agenti in un deposito dismesso della Capitale. Gli investigatori non escludono che l'uomo abbia potuto contare sulla spalla di un complice dopo la fuga. Forse un conoscente. Per certo qualcuno che è intervenuto a pochi passi da via Milazzo dopo che De Pau si era schiantato con l'auto.

La ricostruzione degli omicidi

Il filmati delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a ricostruire la dinamica dei tre omicidi. La mattina di giovedì 17 novembre, De Pau è arrivato in via Roboty, a bordo della sua auto, dopo aver trascorso la notte precedente con la escort cubana. Quindi i delitti delle due prostitute cinesi che, ieri mattina, sono state identificate: massacrate entrambe durante un rapporto sessuale. Una delle due vittime, la più giovane, è stata inseguita sul pianerottolo e colpita con stilettate al fianco e alla schiena. De Pau, dopo avere dimenticato il cellulare nell'appartamento, è salito a bordo dell'auto e ha raggiunto, sempre in macchina, via Durazzo. Lì è stato immortalato in alcuni video mentre entra nel seminterrato di Martha Castano, una prostituta colombiana di 65 anni. La donna viene colpita a sangue. A quel punto, l'ex autista del boss Michele Senese risale sull'auto e si dà alla fuga. Durante il tragitto rimane coinvolto un incidente e abbandona la vettura in strada.

La fuga e la cattura