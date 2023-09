La piazza usata come un wc poi le minacce ai passanti con una bottiglia. La follia dell'africano

Si sarebbe calato i pantaloni in piazza per defecare, all'improvviso. Come se niente fosse, totalmente incurante della presenza di numerose altre persone in quel momento. E ad un certo punto, avrebbe persino iniziato a minacciare i passanti, brandendo una bottiglia di vetro scheggiata. Protagonista della bizzarra vicenda che arriva da Bolzano è un giovane africano, il quale avrebbe dato in escandescenze per motivi ancora del tutto da chiarire. A documentare l'accaduto e a rendere noto il tutto è stato Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d'Italia e commissario del partito per il Trentino - Alto Adige, sui propri canali social. L'episodio in questione risale alle scorse ore e si è a quanto sembra verificato in una delle piazze principali della città dell'Alto Adige.

Tutto è iniziato quando il migrante, apparso in stato di alterazione (o forse in preda a qualche problema psichico, stando a quanto ipotizzato in un secondo momento) avrebbe raggiunto piazza del Grano. Con intenzioni tutt'altro che pacifiche, a quanto pare: di punto in bianco, lo straniero si sarebbe infatti abbassato i calzoni. Ed avrebbe defecato sulla pavimentazione dello spazio pubblico, davanti a turisti e residenti che hanno assistito alla scena attoniti e perplessi.

E non è tutto: il giovane africano, il quale aveva con sè una bottiglia di vetro rotta, avrebbe poi rivendicato il proprio gesto, indicando oltretutto a più riprese la traccia degli escrementi in quello che è stato letto da qualche passante alla stregua di un'azione provocatoria. Ormai del tutto fuori di sé, il ragazzo straniero avrebbe successivamente continuato a camminare per la piazza con atteggiamento minaccioso, tenendo sempre in mano la bottiglia e rivolgendola di tanto in tanto in direzione dei presenti.