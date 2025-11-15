Abbonati
In evidenza
Cronaca locale

A Dervio il varo tecnico della nuova motonave ibrica per la navigazione nel lago di Como

A presentarla, al Cantiere Navale della Navigazione Lago di Como a Dervio, il Gestore Governativo di Ente Laghi Pietro Marrapodi

A Dervio il varo tecnico della nuova motonave ibrica per la navigazione nel lago di Como
00:00 00:00

Lunedì 17 novembre, alle ore 11.30, presso il Cantiere Navale della Navigazione Lago di Como a Dervio, il Gestore Governativo di Ente Laghi Pietro Marrapodi presenterà le operazioni ufficiali di varo tecnico della nuova motonave ibrida destinata al servizio pubblico di navigazione del lago di Como.

La cerimonia si aprirà con la benedizione impartita dal parroco di Dervio. A seguire, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPESS, Sen.

Alessandro Morelli, procederà al tradizionale battesimo della nave con la rottura della bottiglia, gesto augurale che precederà il primo contatto dell’imbarcazione con le acque del lago. All’evento sono invitate a partecipare le massime Autorità locali, le Forze dell’Ordine, i Sindaci del territorio lecchese e i rappresentanti della comunità lacustre.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica