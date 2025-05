"Devo bruciare la chiesa". E la straniera minaccia cassieri e clienti del supermercato

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sarebbe presentata più volte, nel giro di qualche giorno, all'interno di un punto vendita Conad di Prato visibilmente alterata. Avrebbe spaventato i clienti, aggredito verbalmente i cassieri e danneggiato alcuni prodotti richiedendo in almeno tre occasioni l'intervento delle forze dell'ordine per far sì che la situazione non degenerasse (aggredendo anche i poliziotti). Ed in preda all'ira, avrebbe anche affermato in un caso di essere intenzionata ad appiccare un incendio ad una chiesa situata a poche decine di metri di distanza dal supermercato in questione. Protagonista della vicenda che arriva dalla città Toscana e risale ai giorni scorsi è a quanto pare una donna di origini africane. La donna in questione ha quanto pare disturbi psichici e risulta essere già nota agli agenti.

Ha creato scompiglio all'interno della Conad della frazione pratese di Galcetello e nella zona del centro commerciale di Galceti. Sono stati gli stessi dirigenti del supermercato in questione a segnalare il tutto, chiedendo un intervento da parte delle istituzioni. La cittadina extracomunitaria è accusata tra le altre cose di aver rubato prodotti all'interno del punto vendita, oltre che di aver causato danni all'interno dello stesso (rovesciando in più occasioni gli scaffali). Stando a quanto riferito dalla dirigenza, la donna avrebbe più volte dato in escandescenze, spesso minacciando anche il personale o la clientela. In un video registrato dal sistema interno di videosorveglianza del punto vendita, si intravede persino la donna aggredire un rappresentante delle forze dell'ordine, con altri due poliziotti (precedentemente allertati) che tentano di ricondurla alla calma e la accompagnano fuori dal supermercato.

"Devo dare fuoco alla chiesa" avrebbe inoltre detto dopo essere uscita dal supermarket in un'altra occasione, causando sgomento e timore fra i presenti. I dirigenti di Conad hanno puntualmente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E nelle ultime ore è stato segnalato un ulteriore sviluppo: a seguito dell'ultima segnalazione e di un nuovo intervento, la donna è stata allontanata da Prato e condotta a Marradi, il borgo al confine fra la Toscana e la Romagna del quale risultava essere residente.

"Ringraziamo le forze dell'ordine per l'intervento, che ci auguriamo sia risolutivo -

si tratta di una persona che ha evidentemente bisogno di aiuto e che deve essere supportata. Dobbiamo però garantire l'incolumità dei nostri clienti e dei nostri dipendenti".

hanno aggiunto i dirigenti pratesi di Conad -