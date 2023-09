"Diamo fastidio ai pusher...". Volontaria aggredita a Roma

Brutale e vergognosa aggressione questa mattina ai danni di una volontaria, Maricetta Tirrito, impegnata nel sociale a Roma. " La mia associazione 'Laboratorio una donna' insieme a 'Tor Più Bella' fa tante iniziative, come questa che abbiamo pensato dopo quello che è successo a don Coluccia, di pulire ogni sabato una strada diversa coinvolgendo le mamme e le nonne del territorio. Stavolta toccava a questa via, una nota piazza di spaccio, e abbiamo dato fastidio ", ha spiegato la donna all'Adnkronos.

Tirrito è stata raggiunta da una bottiglia, lanciata da ignoti, che le ha causato l'infrazione e la frattura del braccio. È accaduto durante l'iniziativa portata avanti con la collaborazione di Ama e dei cittadini, che operano insieme sul territorio per il decoro di Tor Bella Monaca. I fatti si sono svolti in pieno giorno, in una zona densamente popolata, mentre in strada si trovavano, tra gli altri, il Presidente del Municipio VI Nicola Franco e Don Antonio Coluccia, il parroco antimafia vittima di un tentato agguato lo scorso 29 agosto nello stesso quartiere.

" Stavamo spazzando per terra insieme agli operatori dell'Ama e ci siamo soffermati davanti all'ingresso di una palazzina dove c'era tanta immondizia. Passavano suv, si facevano segnali con due signori lì davanti che poi abbiamo capito essere vedette e andavano via perché c'eravamo noi, con i carabinieri e la polizia ", ha detto la donna. A quel punto, prosegue, " è arrivato questo ragazzo, che sicuramente era il loro capo e hanno iniziato a litigare tra loro. Lui, come fosse un 'giustiziere della notte', ci ha raggiunti intimandoci di andar via, ci ha insultato dicendoci m..de, infami, ché lui doveva lavorare. Così, in maniera sfacciata, ha detto che ce ne dovevamo andare ".