Diaz 7, brindisi all'estate in musica con Sally Bumps e Sara Kari

Ascolta ora 00:00 00:00

Si conclude questo giovedì 11 luglio - per la pausa estiva - con una serata davvero da non perdere, il ciclo di eventi “FOOD & FUN – lo show è servito” che hanno ospitato da aprile scorso, nel centralissimo punto di vendita Diaz 7 a Milano – oltre che eventi nei punti di vendita di Sisal Wincity di Roma - ospiti e cene d’eccezione per regalare momenti di puro intrattenimento e assecondare gusti e curiosità di ogni ospite. E non poteva che concludersi in modo magico e coinvolgente, l’ultima occasione per brindare all’estate, se non con un inno alla spensieratezza e alla gioia.

Protagonista indiscussa e artista d’eccezione della serata di festa al Diaz, 7 è Sally Bumps, una donna non solo affascinante ma soprattutto particolarmente apprezzata per la sua unicità sonora di raro fascino, con una voce morbida e calda, spesso cantata. E, ancora, Sally è versatile nel suo sfociare in uno stile sinfonico, chiara influenza dal cinema, altra sua grande passione e aspirazione oltre al pianoforte, di cui è anche insegnante nella vita. Ogni sua performance mescola più arti immersive, come danza, teatro e arti visive, creando davvero una vera esperienza a contatto con il pubblico.

E poi c’è il ritmo e il fascino del jazz, interpretato magistralmente dalla sassofonista Sara Kari. Con il suo repertorio aperto a tutte le contaminazioni grazie anche alla versatilità del sassofono, Sara spazierà tra generi diversi, dal soul al funk alla bossa nova, lasciando sognare gli ospiti nella magia di un ritmo musicale incalzante e delicato allo stesso tempo.

La serata del 11 luglio, con aperitivo a partire dalle ore 20, sarà un’occasione di allegria da vivere in prima fila al Diaz 7 - a un passo da piazza del Duomo e che sorprenderà gli ospiti per la bellezza degli spazi interni dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione e proseguirà fino a quando calerà il sipario su un evento perfetto, a suon di balli e musica, per lasciare spazio solo ai panorami estivi mozzafiato e al relax. E poi, chiusa l’ultima serata del palinsesto eventi “FOOD & FUN – lo show è servito”, resteranno solo i ricordi e l’attesa di nuovi momenti autunnali al Diaz,7 pronti a stupire.

Queste le modalità di prenotazione per l’evento del 11 luglio (con aperitivo con drink incluso per 12 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it; chiamare il numero 3398248377; direttamente presso la sede di piazza Diaz 7.

LE ARTISTE IN SCENA

Sally Bertini, in arte Sally Bumps, nasce a Pisa e suona il pianoforte sin dalla prima adolescenza, avvicinandosi alla musica classica; sarà poi la musica elettronica, conosciuta all'età di 16 anni, ad alimentare la sua passione. Diplomata come fonico e insegnante di pianoforte dal 2018, cura tutti i suoi progetti in ambito audio, grafico e video. Cresciuta a La Spezia, vive a Milano, presenta il suo primo progetto live nel 2021 quando viene selezionata per lo JägerMusic Lab a Milano, per cui sarà pubblicato il singolo “Enter the Void”.

Suona in live set al Synth Day al Circolo degli Illuminati di Roma, collaborando con MidiWare e Arturia, e per Le Cannibale nella prima edizione di unfair a 1 Milano. Dal 2022 suona anche in DJ set: tra le altre, allo Swamp di Carrara e al Pin di La Spezia, collaborando con TedX. Partecipa alle Milano Design Week 2022 e 2023, e ha suonato per diversi brand tra cui Flos, Bmw, Yamamay, Douglas, Sephora, Bulldog Gin, Sunsilk, Cinque Terre Gin, Terrazza Gallia. Nel 2023 viene selezionata per il progetto Music is the best da Panico Concerti e suona al DumBo (Bologna) per Private Eye, a Casa Sanremo e al Fiorino sull’Arno (Firenze); seguono diversi eventi alla Terrazza Belvedere, alla Baracchetta e alla Terrazza del Conte in Toscane e Versilia, ha inoltre diverse residenze mensili.

Dal 2023 inizia a collaborare con Santeria Toscana 31. Viene selezionata per sonorizzare dal vivo una colonna sonora per Seeyousound 9 a Torino, progetto che viene riproposto con l’attore Jonathan Lazzini in occasione di Parallelamente 2023 durante il Festival della Mente di Sarzana. Sally ha all’attivo un EP “Home”(2019), un album “Hic et Nunc”(2022) e una colonna sonora “Karakorum, 1909”(2023).

Sara Kari è una sassofonista jazz. Nata nel 1991 a Varkaus, una cittadina finlandese circondata da laghi e foreste, si avvicina al pianoforte – strumento a casa dei nonni e suo passatempo preferito - in tenera età e impara a suonarlo da autodidatta. Poi, a circa 8 anni, la svolta quando in televisione rimane incantata alla vista di una ragazza che suonava il sassofono.

Da quel giorno ad oggi, con tanta passione e tanto studio - dopo il liceo, si laurea al Pop & Jazz Conservatory di Helsinki - il suo percorso è una continua progressione di emozioni e soddisfazioni grazie anche a una dote naturale: la musica è davvero parte del suo Dna.