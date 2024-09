Diaz 7, la grande musica del Blue Note Off in scena con Matthew Lee

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la pausa estiva non poteva che riprendere con stile e fascino la rassegna autunnale “FOOD & FUN – lo show è servito” con il sipario che si apre questo martedì 24 settembre, con la magia del Blue Note Off - il format originale di Blue Note Milano, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo, per un evento che esalta la parte più pura e virtuosa della musica, una serata dedicata alle emozioni, quelle che solo la musica sa evocare e creare. Protagonista d’eccezione dello show è Matthew Lee, una firma musicale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, grazie al suo naturale talento ed amore innato per la musica. Con il suo stile definito “esuberante”, sa infatti coniugare magistralmente brani originali ai grandi classici del rock'n'roll e a rivisitazioni di grandi successi italiani. Artista che ogni volta coinvolge il pubblico per il suo eccezionale virtuosismo al pianoforte, la sua energia e la sua simpatia.

Una serata-evento veramente da non perdere perché Matthew Lee è un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale. Rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing ma anche della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone.

Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo, e 7 album all'attivo. Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee.

Un viaggio perfetto questo del 24 settembre per tutti coloro che sapranno godere della buona musica oltre che dell’atmosfera raffinata e aggregante che contraddistingue il Diaz 7, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal Wincity. Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo evento “Blue Note Off con Matthew Lee” (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Gli altri appuntamenti ddi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di grandi artisti con eventi dedicati alla comicità, al karaoke e, naturalmente, salottini sportivi e tanta musica e allegria, per rilassarsi. Una rassegna con un programma pensato per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Catania, Roma e Firenze in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00 - saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena con inizio ore 20, occasione perfetta per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo grazie anche a un’offerta gastronomica di altissimo livello.

GLI EVENTI DI “FOOD & FUN 2024" FINO A DICEMBRE

MI Diaz - martedì 24 settembre - BNO - Blue Note Off Matthew Lee

Catania - giovedì 26 settembre - Karaoke - Ke spettacolo

Firenze - venerdì 4 ottobre - Dj On Stage con Dj Sally Bumps e Sara Kari

MI Diaz - giovedì 24 ottobre - Comicità - Fatti una risata Marco Marzocca

MI Diaz - giovedì 31 ottobre - Quiz - Music Quiz Show

Roma - martedì 12 novembre - Comicità - Fatti una risata Marco Marzocca

MI Diaz - giovedì 14 novembre - Karaoke - Ke spettacolo

MI Diaz - giovedì 21

novembre - Salottino Sportivo - Bombeer Nicola AmorusoCatania - giovedì 5 dicembre - Dj On Stage con Dj Sally Bumps e Sara KariMI Diaz - giovedì 12 dicembre - Magia - Magicity - Andrea Paris