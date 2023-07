Diaz 7, serata Anni '20 con il Performer Show SmallDream

Giovedì 6 luglio, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, non perdete l'occasione speciale per rivivere gli Anni '20 in una struggente serata fuori dal tempo. Suoni, musiche e performance strabilianti, infatti, accompagneranno un momento di assoluto relax, sfondo perfetto anche per godere di una cena in compagnia di amici.

L’undicesima serata di FOOD & FUN, il ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio - con cena e spettacolo – giunto ormai alla penultima serata prima dell’estate propone un crescendo di appuntamenti da non perdere. Ad affascinare gli ospiti, subito accolti con costumi scenici della "Jazz Age”, un caleidoscopio di momenti musicali, performers e DJ set.

A partire dalle performance lollipop che permettono di inventare coreografie spettacolari, e ventagli di fuoco, con mosse innovative e straordinarie. E, ancora protagonista della serata sarà la break-dance, la danza di strada creata da teenager afro-americani e latino-americani nel Bronx di New York e di fatto uno sport per le energie impiegate.

Un’occasione perfetta per tutti coloro che sapranno godere della buona musica con il DJ set oltre che di un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7, un luogo che sorprendeà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

E poi, chiuso il sipario della serata del 6 luglio, resterà solo l’ultimo appuntamento del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7, il grande evento conclusivo di giovedì 13 luglio, con l’inimitabile DJ Get Far Fargetta, un momento da trascorrere in allegria e un’occasione per salutare gli amici, in attesa di nuovi eventi autunnali al Diaz,7 pronti come sempre a stupire e divertire.

Prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (28 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Per iscriversi all'evento: sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.