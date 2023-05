Sangue in classe ad Abbiategrasso: un 16enne accoltella la professoressa

Attimi di terrore, questa mattina, all'Istituto di istruzione superiore “Emilio Alessandrini” di Milano. Nella sede di via Einaudi ad Abbiategrasso uno studente di 16 anni, pochi minuti dopo le 8, ha aggredito una docente di 51 anni colpendola alla testa e ferendola con un coltello all’avambraccio. Inizialmente si era parlato di una aggressione a colpi di pistola, ma dopo l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118 si è potuto accertare che la dinamica era diversa. Dalle testimonianze raccolte subito dopo l'accaduto, infatti, non risulta che siano stati sparati colpi.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione sembra che il ragazzo, che non avrebbe nè precedenti penali nè problemi di natura psichica, abbia anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire dalla scuola dopo aver compiuto il suo gesto folle. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione locale. Al loro arrivo all’istituto scolastico il ragazzo che si è scagliato contro l’insegnante non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano mentre il giovane, che ha subito anche lui lievi ferite, è stato portato all'ospedale San Paolo di Milano.

La reazione