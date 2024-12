Due mesi senza stipendio, operai sulla gru

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro operai, di origini egiziane, sono saliti ieri su una gru in un cantiere al civico 10 di via Silvio Pellico (nella foto). La protesta è iniziata intorno alle 8.30. Il motivo è che da ottobre i lavoratori non ricevono lo stipendio.

Gli operai si stavano occupando dei lavori di ristrutturazione di un palazzo storico. Sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco ed è intervenuta la polizia, che ha fatto partire un tentativo di mediazione, cui hanno partecipato i rappresentanti sindacali oltre al titolare dell'impresa che sarebbe appunto in ritardo con i pagamenti. Dopo circa cinque ore, intorno alle 13.30, gli operai si sono convinti a scendere. Lo stesso gruppo di lavoratori lo scorso lunedì si era presentato nel cantiere, lamentando che da due mesi non arrivavano gli stipendi. I quattro non stavano più lavorando nel palazzo, proprio perché la loro ditta era stata estromessa a causa dei mancati pagamenti. In quell'occasione i poliziotti erano riusciti a intervenire subito e a convincere gli operai a desistere dalla protesta.

Il cantiere è in capo a Coima, tuttavia i problemi con gli operai riguardano i ritardi del subappaltatore, che si occupa di carpenterie metalliche e che da parte sua aveva ricevuto regolarmente i compensi dovuti. Ieri Coima, con il general contractor del progetto, ha infine trovato una via per pagare direttamente i lavoratori.