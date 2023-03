"Ebreo", scritta-choc sul muro del negozio. Il sindaco: "Gesto gravissimo"

Una parola ben leggibile, composta con la vernice bianca: "Ebreo". E a corredo, una freccia volta ad indicare un esercizio commerciale poco distante. Questa la scritta-choc comparsa proprio nelle scorse ore a Ferrara, sul muro esterno di un edificio non distante dal centro storico. La parete imbrattata è stata ripulita stamattina, ma la Digos sta indagando sul caso con l'obiettivo di risalire all'autore (o agli autori) dell'azione. Intanto, anche il sindaco di centrodestra, Alan Fabbri, ha fermamente condannato l'accaduto. "Un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia - il suo commento, riportato dall'Ansa - ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l'accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti".

In base alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, i colpevoli avrebbero con tutta probabilità agito durante le ore notturne, approfittando dell'assenza di eventuali testimoni. Ad accorgersi dell'atto vandalico sarebbero stati, in un secondo momento, alcuni passanti ed alcuni esercenti della zona (gli stessi che hanno poi segnalato il tutto alle istituzioni). I punti che gli investigatori stanno cercando di chiarire sono molteplici. Le forze dell'ordine starebbero al momento passando al setaccio i filmati girati dalle telecamere del circuito di videosorveglianze presenti nelle vie limitrofe, alla ricerca di potenziali indizi utili a risalire al colpevole.