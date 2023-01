Gli eco-vandali, i social e l'odio (rosicone) contro i Suv

Va bene, hanno ragione quelli che sui social me lo hanno fatto notare. "Le ruote non erano bucate ma 'solo' sgonfiate" . Ma davvero cambia qualcosa? Di certo non cambia il giudizio sugli pseudo-ambientalisti del collettivo "SUVversivo". Bucate o sgonfiate, restano comunque vandali. E il loro raid di ieri per le vie milanesi resta comunque una violenza. Piuttosto, è in quell'avverbio, in quel "solo", che cova un pericoloso giustificazionismo nei confronti degli eco-preopotenti. Perché il fatto che le abbiano "solo" sgonfiate non è una deminutio, se non forse in termini economici. Certo, la gomma non andava cambiata, nessuno ha dovuto aprire il portafogli per comprarne una nuova, ma i malcapitati hanno comunque perso tempo (ore) prima che l'auto - il loro suv - tornasse agibile. E questo non può essere tollerato. Qualsiasi tipo di protesta, fosse anche la più giusta (e questa nemmeno lo è), non può mai e poi mai diventare una violenza contro un'altra persona o contro una proprietà privata.

Ma andiamo con ordine. Ieri la notizia. Gomme squarciate per "protesta": altro che ambientalisti, sono solo vandali. Questo il nostro titolo. Di lì a stretto giro il mio post su Twitter: "A Milano bucano le ruote dei Suv in nome dell’ideologia green. Altro che ambientalisti, questi sono solo vandali!" . La maggior parte dei follower si indigna (giustamente) contro gli eco-vandali. Dopo i raid contro le opere d'arte, ora i collettivi se la prendono con i suv. Non che l'attacco a un quadro di Vincent Van Gogh o a una sede istituzionale valga meno. Ma quando arrivano a colpire un privato cittadino, allora il fastidio (per non dire l'incazzatura) decuplica (per non dire centuplica). E così è stato. Col passare delle ore, poi, i malcapitati che si sono trovati con le ruote a terra scoprono che le gomme non sono state bucate ma sgonfiate, come effettivamente il collettivo aveva scritto sul volantino che aveva infilato nei tergicristalli delle auto colpite. Il post ormai è online e così sui social fioccano i distinguo.

A #Milano bucano le ruote dei Suv in nome dell’ideologia #green. Altro che #ambientalisti, questi sono solo vandali! pic.twitter.com/Un4wJYuaO4 — Andrea Indini (@IndiniAndrea) January 19, 2023

"Sgonfiano, non bucano", fa notare uno. Giusto. Ha ragione. Ma, subito dopo, un altro rincara: "T'hanno sgonfiato, non bucato la gomma. Che lagna che siete!". Sentiamo chi ci ha segnalato la notizia. E ci spiega: "Ieri mattina quando sono scesa in strada a prendere la macchina pioveva a dirotto. Ho visto che due ruote erano completamente a terra ed ero convinta che le avessero tagliate. Ero in ritardo e ho preso il tram per andare al lavoro, quando sono tornata a casa la sera mi sono resa conto che erano solo sgonfie" . La violenza c'è stata, comunque. E pure il danno.

I post che minimizzano nascondono un odio rosicone nei confronti dei suv e dei loro proprietari. E, infatti, ai primi distinguo seguono commenti sempre più duri, non più a sostegno di una qualche strampalata ideologia green quanto piuttosto intrisi di racore nei confronti della ricchezza. Uno salta su e commenta: "I suv andrebbero demoliti sul posto". E un altro, poi, rintuzza: "Fanno bene a sgonfiarvele. Avete rotto il cazzo con questi suv". E, poi, sempre peggio: "Non me ne frega dell'ambiente: i suv fanno schifo a prescindere. Grossi, pacchiani, rumorosi, pesanti. Hanno fatto bene".

A questo giro i collettivi se la sono presa con i suv, i macchinoni da sempre invisi alla sinistra. E hanno immancabilmente trovato qualcuno pronto a giustificarli. Al pari di quelli che giorni fa hanno giustificato gli ambientalisti di Ultima Generazione che a Capodanno hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama. Al prossimo giro questi vandali cosa colpiranno in nome della lotta green? Gli yacht ormeggiati in porto? I palazzi di lusso in centro storico? Una persona che cammina per strada? Per non arrivare a tanto, bisognerebbe che nessuno più parli di "protesta" ma di "violenza" e, soprattutto, che nessuno più si azzardi a giustificare.