"Le ruote erano 'solo' sgonfie, ma la violenza resta. Li denuncio".

Camilla Gatti, avvocato, parla dopo che ieri si è ritrovata davanti l'auto - parcheggiata in via Mameli, zona piazza Risorgimento a Milano - con due ruote a terra. Un gesto "di protesta" rivendicato dal "collettivo delle Suvversiv*" che hanno lasciato un volantino sul parabrezza. "Non prenderla sul personale, non ce l'abbiamo con te ma con la tua auto di lusso". Ieri mattina sul Giornale.it, avevamo scritto che le ruote erano state tagliate, poi col passare delle ore si è appreso che le ruote erano 'solo' state sgonfiate.

Avvocato Gatti, alla fine per fortuna le ruote erano solo sgonfie?

"Ieri mattina quando sono scesa in strada a prendere la macchina pioveva a dirotto. Ho visto che due ruote erano completamente a terra ed ero convinta che le avessero tagliate. Ero in ritardo e ho preso il tram per andare al lavoro, quando sono tornata a casa la sera mi sono resa conto che erano solo sgonfie".

Il danno c'è stato lo stesso?

"Assolutamente sì, perché mi hanno costretta ad arrivare in ritardo a un appuntamento di lavoro. E' stato un atto di violenza nei miei confronti che mi ha creato non poco disagio".

Farà denuncia?

"Sì, stamattina andrò dai carabinieri a presentare denuncia per violenza privata, ci sono assolutamente gli estremi. Si tratta di un reato che punisce chi con violenza o minaccia costringe gli altri a tollerare qualcosa, modificando il suo comportamento".

Gli ambientalisti hanno raggiunto il loro scopo l'hanno convinta a cambiare auto?

"Al di là del fatto che non condivido questo metodo, io come tanti io in città mi sposto a piedi o con i mezzi il più possibile. Ma ieri diluviava e ho fatto un'eccezione".



Gli altri proprietari delle auto a cui sono state sgonfiate le ruote come l'hanno presa?

"Malissimo, come me. Sono gesti che disapprovo totalmente".