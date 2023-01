Gomme squarciate per "protesta": altro che ambientalisti, sono solo vandali

“ Non prenderla sul personale, non ce l’abbiamo con te ma con la tua auto di lusso” . Gli eco-vandali colpiscono ancora, ma stavolta nel mirino non ci sono né le statue né i palazzi storici sedi di istituzioni come il Senato, oggetto di lanci di vernice arancione e gialla da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Questa volta a pagare le conseguenze sono stati ignari cittadini, come Camilla Gatti, avvocata che questa mattina si è ritrovata davanti una sorpresa amara. La sua auto, un piccolo Suv che aveva parcheggiato in via Goffredo Mameli - zona piazza Risorgimento a Milano - aveva entrambe le ruote a terra. Tagliate con una grossa lama. Nella stessa via i teppisti avevano preso di mira altri due Suv, anche se man mano stanno arrivando segnalazioni di cittadini di altre ruote tagliate nelle vie adiacenti.

Lo sfogo della cittadina

“ Stavo prendendo la macchina per andare al lavoro in tribunale, visto che pioveva, quando me la sono ritrovata davanti in queste condizioni. Avevano anche tagliato le ruote di un altro Suv poco lontano, le altre le hanno lasciate in pace per fortuna ”, è stato lo sfogo dell'avvocato Gatti con ilGiornale.it. E' probabile che i vandali abbiano agito nella notte, perché l'auto di grossa taglia di un cittadino che aveva parcheggiato nella via questa mattina non ha avuto danni. "Poco fa mi ha chiamata un altro collega per dirmi che gli è successa la stessa cosa. E' terribile quello che è successo ", ha detto ancora l'avvocata.

Sul parabrezza, bagnato dalla pioggia battente che da ore imperversa su Milano, il volantino firmato dal “collettivo delle SuVversiv*” che per rivendicare il gesto hanno usato dati sull’inquinamento e sull’occupazione dello spazio, e sul maggior rischio di incidenti gravi con macchine di grossa cilindrata. I teppisti si sono anche presi la briga di fare la morale: “ Adesso che hai letto questo volantino - è la considerazione - pensi che abbia ancora senso possedere un Suv? Le città possono diventare uno spazio a misura di persona anziché a misura di Suv ”. Intanto Gatti ha chiamato i carabinieri e a breve formalizzerà denuncia. E con lei anche altri cittadini.

La Lega: "Ecco l'odio sociale della sinistra"