Dramma maltempo a Cesena, i vicini-eroi salvano mamma e bimba

Sono ore durissime per l'Emilia-Romagna, dove è allerta rossa a causa del forte maltempo che sta provocando seri danni: preoccupa particolarmente Cesena, dove la situazione si sta facendo sempre più grave e non sono mancati interventi da parte degli organi di soccorso locali. In una condizione tanto drammatica, non sono venuti meno la solidarietà e il coraggio delle persone. Proprio a Cesena, infatti, un piccolo gruppo di cittadini non ha esitato un istante dinanzi alla richiesta d'aiuto di una mamma, rimasta bloccata insieme alla figlia piccola.

La forza di una popolazione

Commovente il video del salvataggio di una madre e della sua bambina, entrambe intrappolate dall'acqua al pianterreno di un'abitazione. Il ciclone d'aria fredda partito dalla Tunisia ha dato origine a un tempesta violenta, che si è abbattuta sull'Emilia Romagna, colpendo in particolar modo la città di Cesena, dove è infine esondato il fiume Savio, che ha completamente allagato la zona. Tante le persone rimaste bloccate che hanno dovuto trovare riparo sui tetti delle case.

Una mamma e la sua piccola sono rimaste intrappolate al pianterreno di un'abitazione, e le grida della donna sono state udite da alcuni vicini, che si sono subito impegnati per risolvere da soli la situazione. La madre, che teneva in braccio la figlioletta, ha fatto capire agli altri residenti di non aver più la possibilità di uscire. È stato così che diverse persone si sono gettate nelle acque della piena, mettendo a rischio la loro vita, per raggiungere a nuoto le due in difficoltà.

Un intervento che ha fatto la differenza, e che ha dimostrato come nelle difficoltà ci siano persone capaci di gesti di altruismo e di coraggio. Il gioco di squadra fra i residenti ha infatti permesso il salvataggio di madre e figlia.

A Cesena la situazione si aggrava

Purtroppo le notizie che arrivano da Cesena sono preoccupanti. Operazioni di salvataggio sono in corso nella zona compresa fra il Ponte nuovo e il Ponte vecchio. Tante persone stanno chiedendo aiuto, e trovano riparo dove possono. Già si parla di centinaia di sfollati, e danni, tanti danni, alle abitazioni e alle auto. Tanti anche gli anziani rimasti bloccati.

L'allerta del sindaco