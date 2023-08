Entrano in una fattoria e tagliano coda e criniera a Pepe, il pony per la pet therapy

Pepe è un pony bianco che regala attimi di gioia e spensieratezza ai bambini. Un animale buono, usato per la pet therapy, che qualche adulto non si è fatto scrupolo di sfregiare, tagliandogli la criniera e la coda. È successo l’1 agosto all’agriturismo Quattro Pini di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, nel silenzio della notte, al buio, dopo che nella giornata appena passata Pepe aveva giocato con bimbi gentili e amorevoli. Poche ore dopo, invece, questo animale così coccolato ha conosciuto il lato oscuro dell’essere umano, quello di alcuni adulti che si sono intrufolati nella fattoria e lo hanno sfigurato. Poco dopo, ci hanno provato con Paride, un asino, ma sono riusciti a infliggergli solo qualche colpo di forbice, perché l’animale deve essersi difeso bene, e con Pendolino, un altro pony, che però senza la cavezza, la fune con cui di solito viene legata la testa dei cavalli per trainarli, non si fa avvicinare da nessuno.

La proprietaria della struttura, Viola Salvadori, che ha scoperto il fatto solo la mattina dopo, quando è andata a portare il cibo agli animali dell’azienda agricola, l’ha definito “un’azione vile, un gesto inqualificabile”. Quando è arrivata, non poteva credere ai propri occhi. Dopo essersi accertata che i propri animali stessero bene, ha raggiunto la stazione dei carabinieri di Donoratico, e ha sporto denuncia contro ignoti per violazione di domicilio e maltrattamento di animali.

Adesso resta da capire se sia trattato solo di una bravata o di qualcosa di più, dal momento che i responsabili del gesto hanno portato via i peli della criniera. Nell’agriturismo, oltre a Pepe, Paride e Pendolino, ci sono cavalli, un altro pony, Nutella, e degli asini. Purtroppo, l’assenza di telecamere ha impedito di arrivare a una svolta immediata delle indagini, smascherando i responsabili dell’orribile gesto.

Intanto, centinaia di messaggi di solidarietà sono arrivati sui social per Pepe. Questo pony, affetto da alcuni problemi respiratori e con una zampa rotta, è da tempo considerato la mascotte della fattoria, sempre disponibile a farsi accarezzare dai bambini, un animale che ripone piena fiducia nell’uomo. E forse, proprio quella stessa fiducia deve averlo tratto in inganno quella notte in cui degli scellerati lo hanno sfigurato.

Adesso, stando a quanto ha raccontato la sua padrona sui social, Pepe mangia e sta bene, ma ha alcuni atteggiamenti tipici di chi ha subito uno choc. Inoltre, appare anche infastidito perché la fattoria è piena di tafani, fastidiosi insetti che prendono di mira i cavalli, e la criniera gli serviva proprio a proteggersi da loro.