Extinction Rebellion di nuovo in azione a Milano: presa di mira la statua di Montanelli

Gli attivisti di Extinction Rebellion tornano in azione a Milano: dopo il blitz dei giorni scorsi in alcuni parchi gioco per bambini della città meneghina, tra cui Parco Valentino Bompiani, Piazza Gerusalemme e Giardino Salvador Allende, oggi è il turno della statua di Indro Montanelli installata nei giardini pubblici.

L'effigie del celebre giornalista di Fucecchio è stata avvolta con del nastro giallo e nero, lo stesso utilizzato durante le recenti rimostranze nel capoluogo lombardo. Identico anche il cartello apposto su di essa, con un segnale di pericolo di forma triangolare tramite il quale gli attivisti ritengono di informare i cittadini dei rischi ambientali a Milano. "Area pericolosa per la salute umana, emergenza climatica ed ecologica" , si legge attorno al triangolo. "In quest'area sono stati rilevati inquinanti dell'aria oltre la soglia di sicurezza per la salute umana" , è scritto invece nella parte bassa del cartello. L'avviso è correlato da una serie di statistiche relative alla bassa qualità dell'aria della Pianura Padana e al numero di morti premature, tra bambini e anziani, che essa provoca. Lo stesso nastro e gli stessi cartelli sono stati utilizzati qualche giorno fa per rendere inaccessibili le strutture ludiche dedicate ai bambini in più parchi giochi di Milano.

Neanche per la statua di Indro Montanelli è una novità quella di finire nel mirino di attivisti e rimostranti di ogni genere ed estrazione, a partire dai "sentinelli" fino ad arrivare al gruppo "Non una di meno". "Indro Montanelli, che non ha mai rinnegato il razzismo e la violenza di genere del progetto coloniale italiano, è il simbolo di un passato, ma anche di un presente, costruito sul mito della crescita infinita, dello sfruttamento di territori, persone e risorse" , scrivono sui social i rimostranti di Extinction Rebellion.