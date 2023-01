"È il fallimento del Pd milanese". Lungo il naviglio bivacchi di clandestini fuori controllo

Milano è diventata una città fatiscente e basta passeggiare per le sue strade per rendersene conto. È rimasto ben poco della metropoli moderna, che si apre all'Europa, entusiasta e accogliente. Quattro nuovi grattacieli non bastano a fare di Milano il polo moderno che l'amministrazione di Palazzo Marino tanto decanta. Dal centro alla periferia, le sue strade sono invase da sbandati e senzatetto, molti dei quali stranieri e irregolari sul territorio italiano.

Sono arrivati in Italia illusi dalla propaganda immigrazionista e buonista della sinistra per poi trovarsi ai margini della società, senza possibilità di riscatto e nelle mani della malavita. La situazione peggiora man mano che ci si allontana dal centro, come dimostra quanto accade quotidianamente, per esempio, lungo il naviglio della Martesana, diventato il dormitorio a cielo aperto dei senzatetto, con conseguente deterioramento del decoro urbano.

" Abbiamo svolto un sopralluogo lungo quella che era una delle più belle passeggiate di Milano, ovvero il naviglio Martesana, e abbiamo constatato il fatto che – nonostante le numerose interrogazioni presentate – la situazione è fuori controllo ", hanno dichiarato Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega. Lo scenario che si prospetta davanti agli occhi di chi desidera solamente godersi una piacevole (un tempo) passeggiata lungo le vie d'acqua di Milano è sconcertante: " Ci sono bivacchi di immigrati clandestini ovunque, tossici, ubriachi, molestatori ". Non ci sono più le famiglie, gli sportivi, i turisti. Al loro posto solo personaggi di dubbia provenienza, che inficiano ulteriormente la già bassa percezione di sicurezza di Milano.